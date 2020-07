Härtere und schnellere Strafen: Der neue Bußgeldkatalog sollte eigentlich Raser ausbremsen. Ein Formfehler sorgt nun für Irritationen und eine unklare Rechtslage. In Brandenburg sind Tausende davon betroffen. Jetzt reagiert Innenminister Stübgen.

Brandenburg hebt wegen des Formfehlers im neuen Bußgeldkatalog alle Fahrverbote für Raser auf, die nur nach dem neuen Recht verhängt wurden. Innenminister Michael Stübgen (CDU) stoppte die Vollstreckung von Bußgeldbescheiden, wie das Ministerium am Donnerstag in Potsdam mitteilte.

Seit Inkrafttreten des neuen Bußgeldkatalogs sind nach Angaben der Polizei in Brandenburg bei etwa 17.000 Fällen von Fahrverbot Formfehler aufgedeckt worden. Bereits abgegebene Führerscheine müssten in diesem Fall sofort zurückgeschickt werden, Bußgeld müsse auch bei schon rechtskräftigen Bescheiden vorerst nicht bezahlt werden. "Wir drehen jetzt alle Regeln zurück auf den Stand vor der Änderung", sagte Stübgen. In Brandenburg zog die zentrale Bußgeldstelle dem Ministerium zufolge bisher keine Führerscheine ein. Ob die Kommunen Führerscheine einzogen, ist bisher unklar.