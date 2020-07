Harry Lausitz Freitag, 17.07.2020 | 10:41 Uhr

Ich bin nicht dafür, dass Geflüchtete so einfach ihren Beruf anerkannt bekommen. Die ehemaligen DDR-Bürger mussten sehr viel härter um die Anerkennung ihres Berufes in der Bundesrepublik kämpfen, obwohl ihre Ausbildung deutscher bzw. europäischer Normen, Standards entsprachen. Manche Abschlüsse wurden gar nicht anerkannt.

Die allermeisten Geflüchteten haben nicht mal einen beglaubigten Nachweis ihrer Qualifikation, sie behaupten es einfach.

In vielen Ländern gibt es überhaupt keine richtige grundlegende Berufsausbildung wie in Deutschland. Da reicht es, wenn man ein halbes Jahr bei einem Wasserinstallateur gearbeitet hat und dann kann man sagen, dass man von Beruf Wasserinstallateur ist. Auch wenn es in fernen Ländern vereinzelt Berufsausbildungen gibt, haben die Geflüchteten dort vollkommen andere Normen und Standards gelernt.

Diese nun schnellen Anerkennungen halte ich für politisch gewollt. Im Artikel heißt es ja: Anerkennung der ausgeübten Berufe und nicht der gelernten Berufe.