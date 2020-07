Der Brandenburger Innenminister will eine "Task Force" einsetzen. Sie soll Ausweisungen kriminieller "Intensiv-Störer" durchsetzen. Zur Begründung zitiert er laut Medienbericht den Koalitionsvertrag. Doch nicht all seine Maßnahmen sind darin auch so vorgesehen.

Die nun von Stübgen angekündigte "Task Force" mit dem Ziel der umgehenden Abschiebung von Straftätern hatten die drei Koalitionspoartner SPD, Grüne und CDU auch bereits in ihren Koalitionspapier [brandenburg.de] im vergangenen Jahr festgehalten. Im Koalitonsvertrag heißt es dazu: "Um straffällig gewordene Ausländerinnen und Ausländer, die ausreisen müssen, direkt aus der Strafhaft abschieben zu können, sowie für Intensivstraftäterinnen und -täter richtet die Koalition eine Task Force ein." Neu allerdings ist nun der Name dieser Arbeitsgruppe: "Task Force Abschiebung".

Der Brandenburger Innenminister Michael Stübgen (CDU) will die Abschiebung ausländischer Straftäter noch in diesem Sommer verschärfen. Am 1. August solle eine ensprechende "Task Force" ihre Arbeit aufnehmen. Das berichtet die "Märkische Allgemeine Zeitung" ("MAZ") am Freitag.

Neben Straftätern, die in Haft sind, sollen auch solche schneller in ihre Heimat zurückkehren, die innerhalb eines halben Jahres mindestens fünf Mal straffällig wurden. Außerdem kündigte Stübgen an, Ausreisepflichtige schneller abschieben zu wollen, die "wiederholt randalieren oder andere bedrohen", wie das Blatt schreibt. SPD, CDU und Grüne hatten die Arbeitsgruppe mit dem Ziel der Abschiebung im Koalitionsvertrag vereinbart, um Defizite zu beheben. Die nun von Stübgen angekündigten zusätzlichen Regelungen für "Ausreisepflichtige", die "wiederholt randalieren oder andere bedrohen" finden sich so im Koalitoinsvertrag allerdings nicht.

Der parlamentarische Geschäftsführer der Linken im Landtag, Thomas Domres, sagte in einer ersten Reaktion: "Abschiebungen müssen das letzte Mittel bleiben, insbesondere in Bürgerkriegsländer. Zunächst sind die Straftaten hier aufzuklären, die Täter sind hier zu verurteilen und die Strafe ist hier zu verbüßen." Das "Aufenthalts- und Asylrecht dürfe nicht zu einem "Strafrecht zweiter Klasse" werden. "Wir setzen weiterhin auf freiwillige Ausreisen. Gelingt dies nicht, müssen die Abschiebungen vorher bekannt sein und nicht überfallartig in der Nacht stattfinden", so Domres weiter.