Die oppositionelle Linksfraktion im Brandenburger Landtag unterstützt die Ankündigung von Polizeipräsident Oliver Stepien, den Zugriff auf sensible Daten durch Polizeibeamte möglicherweise stärker zu begrenzen. "Es ist gerade vor dem Hintergrund der unberechtigten Abfragen in Hessen notwendig, jeglichen Verdacht auszuschließend und mit hoher Sensibilität vorzugehen", sagte der innenpolitische Sprecher der Fraktion, Andreas Büttner, am Montag. "Der Umgang mit persönlichen Daten muss über jeden Zweifel erhaben sein."

Disziplinarverfahren in Potsdam

In Hessen waren in drei Fällen an Polizeicomputern persönliche Daten von Frauen abgefragt worden, die später rechtsextreme Drohschreiben erhielten.

Polizeipräsident Oliver Stepien hatte am Montag im Interview mit der "Märkischen Allgemeinen" erklärt, es werde derzeit sehr genau geprüft, "wer Zugriff auf welche Daten hat". Dies müsse stets dienstlichen Notwendigkeiten folgen. "Ich will nicht ausschließen, dass wir restriktiver vorgehen werden als bisher." Die Überprüfung sei bereits vor den aktuellen Entwicklungen in Hessen gestartet worden.