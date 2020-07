Corona-Tests am Flughafen Tegel starten am Mittwoch

Reiserückkehrer an Flughäfen sollen auf das Coronavirus getestet werden sollen - so haben es die Gesundheitsminister entschieden. Nun steht fest: Ab Mittwoch wird das in Tegel, am Donnerstag in Schönefeld Realität - und bald wohl auch Pflicht.