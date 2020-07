Brandenburg hat den neuen bundesweiten Bußgeldkatalog für Verkehrsverstöße mit sofortiger Wirkung per Erlass ausgesetzt.



Weil es Zweifel an der Rechtssicherheit der letzten Änderung der Straßenverkehrsordnung (StVO) gebe, einigten sich das Brandenburger Innen- und das Verkehrsministerium auf diesen Schritt, hieß es am Freitag in einer Pressemeldung. Über die Rechtsunsicherheit, so ein Pressesprecher, habe das Bundesverkehrsministerium die Länder tags zuvor informiert.

Brandenburg folgt mit der Aussetzung Niedersachsen, dem Saarland und Bayern, die auch so vorgehen wollen.