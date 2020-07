dpa/Pleul Audio: Inforadio | 14.07.2020 | 07:30 Uhr | Bild: dpa/Pleul

Besitzer entfernen Dürreschäden nicht - Brandenburg will Privatwälder notfalls selbst bewirtschaften

14.07.20 | 10:07 Uhr

Das Land Brandenburg kommt an viele Besitzer von Privatwäldern nicht heran. Das ist ein Problem, denn durch Trockenheit und Schädlinge abgestorbene Bäume müssten dringend entfernt werden. Notfalls will das Land nun selbst aktiv werden.

Angesichts der andauernden Trockenheit in Brandenburgs Wäldern will das Land private Flächen notfalls staatlich bewirtschaften. Das sagte Umweltminister Axel Vogel (Grüne) am Dienstag dem rbb. Vogel kündigte an, den Waldumbau voranzutreiben. Ziel sei es, den Anteil von Laubbäumen zu erhöhen. Es sei wichtig, die rund 93.000 privaten Waldbesitzer zu erreichen. Vogel kritisierte, viele hätten die Dürreschäden der vergangenen beiden Jahre nicht behoben. Geschädigten privaten Wald müsse notfalls das Land bewirtschaften.



Vogel: Sieben Monate lang doppelt so viel Niederschläge notwendig

Nach den drei Dürrejahren bestehe im oberen Bereich, der für Pflanzen erreichbar ist, aktuell eine Wassersättigung von nur 30 Prozent. "Das heißt, dass auch für die Landwirtschaft die Trockenheit noch nicht überwunden ist – eine Folge des sehr trockenen Aprils", sagte Vogel. Um die Trockenheit der letzten Jahre auszugleichen, müsste es in Brandenburg sieben Monate lang doppelt so viel Niederschläge geben wie normal, so Vogel.

Der Umweltminister befürchtet, dass aufgrund des Klimawandels, sich diese Dürren weiter verstärken werden, und dass auch andere Extremwetter Ereignisse, wie zum Beispiel Orkane auftreten könnten. "Und wir sind aktuell schlecht darauf vorbereitet, weil 80 Prozent unserer Bäume Kieferbäume sind, die schadanfällig sind." Stattdessen müsse man mehr Laubbäume in die Wälder bringen.

Land müsse Schadbäume auch aus Privatwäldern entfernen

Obwohl der Bund und das Land entsprechende Mittel zur Verfügung setze, scheitere dies an der Bereitschaft vieler Waldbesitzer. "Waldbrandschutzwege, Schutzstreifen, Löschwasserentnahmestellen zahlen wir bis zu 100 Prozent. Aber die Schwierigkeit ist, dass wir an viele Waldbesitzer gar nicht herankommen", so Vogel. Das sei bei Schädlingsbefall sehr problematisch. Bisher sei das Land sehr zurückhaltend damit umgegangen, aber nachdem ungefähr 500 Hektar Kiefernwälder in Südbrandenburg abgestorben seien und weitere 7500 Hektar schwer geschädigte sein, werde man Schadbäume auch aus kleinen Privatwäldern entfernen müssen.

Sendung: Inforadio, 14.07.2020, 08:30 Uhr