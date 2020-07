Die Bilder sind kaum auszuhalten: Völlig entkräftete, von Kot verdreckte Rinder, trampeln auf den Kadavern ihrer Artgenossen herum. Seit Jahren dokumentieren Tierschützer immer wieder Szenen wie diese, die sich beim Transport von lebenden Rindern aus Deutschland in Nicht-EU-Staaten abspielen. Dabei hatte der Europäische Gerichtshof schon 2015 entschieden, dass Transporte über tausende Kilometer in Länder wie Usbekistan, Kasachstan oder Turkmenistan nur zulässig sind, wenn das Tierwohl nicht gefährdet ist.

Die Tierschutzorganisation "Vier Pfoten" hat jetzt Strafanzeige gegen die Verantwortlichen von drei Veterinärämtern in Brandenburg gestellt, weil die Organisation den Verdacht hat, dass sie Transporte nach Usbekistan und Kasachstan genehmigt haben, obwohl es anscheinend an Nachweisen fehlte, dass die Ruhe- und Auslaufzeiten der Tiere an dafür geeigneten und zugelassenen Orten sichergestellt waren. Bundesweit haben die Tierschützer gegen sieben weitere Veterinärämter Strafanzeige gestellt.

Dabei geht es um Langstreckentransporte nach Algerien, Marokko, in den Libanon oder nach Usbekistan und Kasachstan und den Vorwurf, dass die Schlachtbedingungen nicht den europäischen Standards genügen und besonders quälend sind. Alle Veterinärämter sollen den Transport von Zuchtrindern genehmigt haben, obwohl "den Tieren auf dem Transport sowie am Zielort mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit erhebliche Schmerzen und Leiden zugefügt" würden, so "Vier Pfoten" in den Anzeigen, die dem ARD-Mittagsmagazin und rbb24 Recherche vorliegen.