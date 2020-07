Interviewserie "Politik am See" | Péter Vida (BVB/Freie Wähler)

Wer sich weigert, im Regionalzug eine Maske zu tragen soll "ein kleines, angemessenes" Bußgeld zahlen. BVB/Freie Wähler-Fraktionschef Péter Vida hat in der Interviewserie "Politik am See" über Corona, Sandstraßen, Tesla und Windenergie gesprochen.

Dieser Beitrag ist eine Zusammenfassung des Interviews mit Péter Vida (BVB/Freie Wähler) im Rahmen der sechsteiligen Reihe "Politik am See". Darin befragt Brandenburg Aktuell die Spitzenpolitiker der großen Fraktionen in Brandenburg zu aktuellen Themen. Michael Schon hat Vida interviewt.

Maskenmuffel sollten in Corona-Zeiten mit einem Bußgeld belegt werden. Dafür sprach sich der Brandenburger Vorsitzende der Fraktion BVB/Freie Wähler, Péter Vida, im rbb in Potsdam aus. In der Reihe "Politik am See" bei Brandenburg Aktuell sagte Vida: Beim Tragen so genannter Alltagsmasken gehe es "um Solidarität und soziales Mitgefühl".

Wenn sich jemand in engen Räumen wie in S- oder Regionalbahnen "partout weigert, dann ist auch ein kleines, angemessenes Bußgeld sicherlich angezeigt", so Vida. Die Höhe des Bußgeldes solle sich an anderen Ordnungswidrigkeiten orientieren. Dort würden bei Verstößen Beträge im zweistelligen Bereich fällig.

Bei der Maskenpflicht im Einzelhandel sprach sich Vida jedoch für weitere Lockerungen aus. Statt einer Pflicht fordert er eine "Maskenoption" für Landkreise, in denen es seit ein oder zwei Wochen keine Neuinfektionen gebe. Sollten die Zahlen dort wieder steigen, müsse man aber auch die Maskenpflicht wieder verschärfen.