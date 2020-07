Audio: 88.8 | 25.07.2020 | Michael Ernst | Bild: imago images/Stefan Boness

Motto "Don't hide your Pride!" - CSD-Parade zieht durch das Netz statt durch Berlins Straßen

25.07.20 | 08:24 Uhr

Eine Million Menschen haben 2019 den Christopher Street Day bunt und politisch in Berlin gefeiert - ein Rekord. Doch Corona lässt solche Massen dieses Jahr nicht zu. Deshalb ziehen die Wagen unter anderem mit Rufus Wainwright und Rummelsnuff am Samstag durchs Netz.

Zwar nicht analog, aber doch live findet der Christopher Street Day (CSD) ab Samstagnachmittag in Berlin statt: Die Veranstalter*innen senden aus einem Livestudio im Haus der Statistik im Alexanderplatz; an weiteren Außen-Standorten in Schöneberg und am Regierungsviertel soll über die Situation von Lokalen im Regenbogenkiez und von queeren Menschen in aller Welt berichtet werden.

Von 14 Uhr bis Mitternacht "Mainstream" über Radio und Netz

Coronabedingt musste das Programm dieses Jahr ins Netz verlegt werden. Dennoch wollen sich die Demonstrierenden nicht verstecken. Unter dem Motto "Don't hide your Pride" - zu deutsch "Verstecke deinen Stolz nicht" - folgen etwa 30 Organisationen und Vertreter*innen verschiedener Queer-Communities dem Aufruf für das Online-Event. Ab 14 Uhr bis Mitternacht sind in der "Mainstream" genannten Sendung Aktionen, Talks und Auftritte von queeren Künstler*innen wie Rufus Wainwright, Madox, Black Cracker und Rummelsnuff geplant.

Ausgestrahlt wird das Programm auf dem Offenen Kanal Alex Berlin und auf den Social-Media-Kanälen des CSD Berlin. Außerdem ist der rbb live von 14 bis 18 Uhr dabei: radioeins sendet live aus dem Sommergarten frannz. Und in der Nacht zu Sonntag zeigt das rbb Fernsehen dann die Höhepunkte des digitalen CSD 2020. Die Umsetzung des virtuellen CSD sei "erstmal etwas ungewohnt", so die Veranstalter*innen. Doch es sei auch "ein weiterer Baustein", um Individualität und auch Inklusivität zu zeigen.

Trotz Corona bleiben politischen Forderungen für 2020 gleich

Trotz des veränderten Konzepts für die CSD-Parade bleiben die politischen Forderungen erhalten, die die Veranstalter*innen bereits vor der Corona-Pandemie im Januar entwickelt haben. Über eine Online-Befragung durch die LGBTIQ+-Community sind fünf Punkte herausgearbeitet worden. So fordern die Aktivist*innen des CSD: - Eine Anerkennung und Gleichstellung der Regenbogenfamilien - Eine klare Haltung und Stellungnahme von Bundesregierung und EU gegen die Kriminalisierung, Diskriminierung und Ächtung von LGBTIQ+-Lebensweisen in Polen und Ungarn - Ein Gesetz zur Anerkennung von Geschlechtsidentitäten und unterstützen die Forderungen der Fridays for Future-Bewegung für Deutschland und der Black Lives Matter-Bewegung. Zudem heißt es von Seiten der Veranstalter, dass sie sich gegen "hatespeech" stellen und sich "ein enges und konstruktives Miteinander" innerhalb der vielfältigen Communitys wünschen, um ihren politischen Einfluss weiter zu erhöhen.

Kleinere Demos finden auch offline statt

Einige kleine Demonstrationen sind trotzdem angemeldet. So wollen etwa 1.000 Teilnehmerinnen beim Lesben-Marsch "Dyke-March" um 15 Uhr am Neptunbrunnen auf dem Alexanderplatz starten und bis zum Brandenburger Tor gehen. In Kreuzberg wollen um 17 Uhr etwa 400 Menschen mit Abstand vor dem Café Oya gegen rassistische, sexistische, homo- und transfeindliche Strukturen demonstrieren. Auch in der Eisenacher Straße in Schöneberg sind für mittags um 12 Uhr 500 Menschen angekündigt und vom Kottbusser Tor wollen ab 18 Uhr etwa 300 Menschen bis zum Hermannplatz laufen.

Rekord-CSD 2019: Über eine Million Menschen demonstrierte

Bei einer kleinen Ersatzveranstaltung vor vier Wochen waren etwa 3.500 Lesben, Schwule und Transsexuelle gegen Diskriminierung auf die Straße gegangen. Vor einem Jahr knackte der 41. Berliner CSD einen Rekord: Über eine Million Menschen gingen für die Rechte von Lesben, Schwulen, Transpersonen, Inter- und Bisexuellen auf die Straße. Das Motto lautete "50 Jahre Stonewall - Jeder Aufstand beginnt mit deiner Stimme" und sollte an die Aktivisten würdigen, die den CSD ins Leben riefen. Mit den Christopher Street Days wird an Ereignisse Ende Juni 1969 in New York erinnert. Polizisten stürmten damals in Manhattan die Bar "Stonewall Inn" in der Christopher Street und lösten einen Aufstand von Schwulen, Lesben und Transsexuellen gegen die Willkür aus. Die erste CSD-Parade in Berlin wurde 1979 im Westteil der Stadt durchgeführt. Unter dem Motto "Gay Pride" nahmen rund 400 Menschen an der Demonstration auf dem Kurfürstendamm teil.

Sendung: Inforadio, 24.07.2020, 8 Uhr