imago-images/Uwe Steinert Bild: imago-images/Uwe Steinert

"NSU 2.0" - Anne Helm fordert Ermittlungen zu Drohmails auf Bundesebene

19.07.20 | 08:22 Uhr

Linken-Politikerinnen - auch in Berlin - erhalten Drohmails, die mit "NSU 2.0" unterschrieben sind. Es besteht der Verdacht, der oder die Urheber könnten zur hessischen Polizei gehören. Die Berliner Linken-Fraktionschefin Helm fordert deshalb externe Ermittlungen.

In der Affäre um mit "NSU 2.0" unterzeichnete Drohmails hat die Berliner Linken-Politikerin Anne Helm gefordert, dass die Ermittlungen in dem Fall von der Bundesanwaltschaft übernommen werden. Gerade wenn Polizisten gegen Kollegen ermitteln müssten, brauche es eine externe Revision, sagte die Vorsitzende der Linken-Fraktion am Samstagabend in der rbb-Abendschau. Deswegen gehörten die Ermittlungen aus dem Landeskriminalamt (LKA) auf die Bundesebene.

Hessische Polizei unter Verdacht

Die Drohmails, die neben Helm auch an andere Linken-Politikerinnen, die Kabarettistin Idil Baydar oder die NSU-Opferanwältin Seda Basay-Yildiz geschickt wurden, enthielten teils persönliche, öffentlich nicht bekannte Informationen. Es besteht der Verdacht, dass diese Informationen von einem Polizei-Computer in Hessen abgefragt wurden. Die Urheber der Todesdrohungen werden deshalb in hessischen Polizei-Kreisen vermutet. Der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) schließt ein rechtsextremes Netzwerk in der Polizei seines Landes nicht aus. In Hessen wurde in dem Fall ein Sonderermittler eingesetzt. Das Problem, dass Polizei gegen Polizei ermittle, bleibe dabei aber erhalten, gibt Helm zu bedenken. "Aber jetzt werden wir sehen, wie die Arbeit des Sonderermittlers läuft." Bisher habe sich noch niemand von den ermittelnden Behörden bei ihr gemeldet, etwa, um eine Zeugenaussage aufzunehmen, so Helm.

Aufpassen, welche private Daten an die Polizei gegeben werden

Sie glaube zwar, dass es "engagierte Kolleginnen und Kollegen bei der Polizei" gebe, doch das Vertrauen sei massiv beschädigt, sagte Helm. So hatte etwa die Kabarettistin Idil Baydar mehrfach erklärt, ihr Vertrauensverhältnis zur Polizei sei gestört. "Das kann ich durchaus nachvollziehen", erklärte Helm. Wenn sie Anzeige erstatte, überlege sie, nicht ihre private Anschrift und Telefonnummer anzugeben. Sie passe auf, welche Daten sie weitergebe in Polizei-Systeme. "Das sind Gedanken, die man sich permanent machen muss und die einen durchaus einschränken, wenn man sich an die wendet, die einem eigentlich helfen sollen." Durch die persönlichen Informationen, die die Täter haben, werde die Bedrohungssituation massiv verstärkt, erklärte Helm weiter. "Zudem enthalten diese Mails eine extrem gewaltvolle Sprache, sehr viele Bezüge zum Nationalsozialismus, teilweise sexualisierte Gewaltphantasien. Das ist extrem belastend, das hat fast einen Stalking-Charakter." Das schränke im Alltag ein oder sei zumindest sehr nervenzehrend, sagte die Linken-Politikerin.

Immer wieder Todes- und Bombendrohungen von Rechtsextremen

Helm war im Juni zur neuen Fraktionschefin der Linken im Berliner Parlament gewählt worden. Sie ist weiterhin Sprecherin für Strategien gegen Rechts und war zuvor bereits mehrfach von Rechtsextremisten bedroht worden. So stand ihr Name auch auf einer Liste von möglichen Zielen, die bei einem Rechtsextremisten in Berlin gefunden wurde. Seit mindestens zwei Jahren kommt es immer wieder zu rechtsextremen Todesdrohungen per E-Mail, vorrangig gegen Politikerinnen und Journalistinnen, sowie Bombendrohungen an Rathäuser und Gerichte im gesamten Bundesgebiet. Die Verfasser unterschreiben die E-Mails unter anderem mit "NSU 2.0", "NationalSozialistischeOffensive" und "Staatsstreichorchester".

