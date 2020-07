Erneut sind am Samstag Demonstrationen gegen Rassismus in Berlin geplant. Am frühen Nachmittag (13.30 Uhr) soll ein Zug unter dem Motto "Nein zu Rassismus" am Gendarmenmarkt starten und am Großen Stern enden, rund 5.000 Teilnehmer sind laut Polizei angemeldet.

Unter dem Titel "Black Lives Matter" soll zudem eine kleinere Demo vom Hermannplatz zur US-Botschaft am Brandenburger Tor ziehen. Angemeldet sind hier etwa 500 Teilnehmer, 100 davon mit Fahrrädern.