Bei der ersten "Marzahn Pride"-Parade sind am Samstag schwul-lesbische und queere Aktivisten durch den Berliner Stadtteil gezogen, um bei der dortigen russischen Community für Vielfalt und Toleranz zu werben. Den Veranstaltern zufolge nahmen rund 500 Menschen teil.

Der Anteil russischer Bewohner in Marzahn ist nach Aussage von Quarteera-Sprecherin Victoria Plekhanova sehr hoch. Die lesbische, schwule und queere Community sei dort "immer wieder großer Ablehnung" ausgesetzt. Darüber hinaus solle auf die Gefahr hingewiesen werden, in der sich die LGBT-Community in osteuropäischen und zentralasiatischen Ländern befinde.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) erklärte, der erste "Marzahn Pride" führe Menschen zusammen. Zugleich werde Aufmerksamkeit auf jene nicht heterosexuellen Menschen gelenkt, die in russischsprachigen Ländern bis heute nicht frei leben können.