Der erste Pop-up-Radweg des Berliner Bezirks Neukölln soll ab kommenden Montag an der Blaschkoallee enstehen. Auf der südlichen Fahrseite werde zwischen Britzer Damm und Buschkrugallee eine temporäre Radspur angelegt, teilte das Bezirksamt am Donnerstag mit. Auf der nördlichen Straßenseite werde ein Radweg zwischen Riesestraße und Britzer Damm markiert. Damit entstehe insgesamt in einem ersten Schritt auf 1.450 Metern eine Pop-up-Bike-Lane.

Mittelfristig sei eine Verlängerung bis zum Tempelhofer Weg angedacht, hieß es in der Pressemitteilung des Bezirks. Dafür müssten an der Blaschkoallee die Parkplätze am Straßenrand weichen. Außerdem plane der Bezirk einen weiteren Pop-up-Radweg an der Hermannstraße, der im August umgesetzt werden solle.

Die Pop-up-Radwege in Berlin sind in der verkehrsarmen Phase des Corona-Lockdowns entstanden, um mehr Platz und Sicherheit für Radfahrer zu schaffen. Ende April waren bereits zehn Kilometer der temporären uind mit gelber Farbe markierten Radspuren eingerichtet. Zuletzt wurde aber deutlich, dass der rot-rot-grüne Senat die zunächst als Provisorium geplanten Radwege dauerhaft behalten möchte.