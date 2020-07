Als Grund nannte Czaja ein "zerrüttetes Vertrauensverhältnis". Der Beschluss sei allen nicht leicht gefallen. "Die Zerrüttung entspringt einem langen Prozess, der sich über Jahre hingezogen hat. Immer wieder haben wir Marcel Luthe Rückendeckung und nicht nur eine zweite, sondern eine Vielzahl an Chancen gegeben", sagte Czaja in einem Video, dass die Fraktion auf Twitter und Facebook veröffentlichte. Die FDP-Fraktion ist die kleinste im Parlament und hat jetzt noch elf Mitglieder.

Er habe schriftlich zu persönlichen Vorwürfen Czajas gegen ihn Stellung genommen, ergänze Luthe. Was das für Vorwürfe sind, wurde nicht bekannt.

Nach Informationen des "Tagesspiegel" lastet Fraktionschef Czaja Luthe an, dass über Zweifel an der Plakatkampagne der FDP zum Flughafen Tegel in den Medien berichtet wurde. Die Kampagne war auf Kritik gestoßen, da die Plakate wie Wahlwerbung aussehen. Zudem sei Czajas Vorschlag, Luthe aus der Fraktion auszuschließen, eine Machtprobe gewesen, so die Zeitung.