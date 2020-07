Bild: dpa/Heinrich Hoffmann

Jahrestag des Attentats auf Hitler - Bundesregierung erinnert an Widerstand vom 20. Juli 1944

20.07.20 | 06:32 Uhr

20. Juli 1944: Der Sprengstoffanschlag einer Gruppe von Offizieren auf Adolf Hitler scheitert. 76 Jahre später wird in der Berliner Gedenkstätte Plötzensee an den Widerstand erinnert - allerdings mit Einschränkungen aufgrund von Corona. rbb|24 streamt die Gedenkveranstaltung live ab 10 Uhr.

In Berlin soll am Montag an die Hitler-Attentäter vom 20. Juli 1944 erinnert werden. Der Bund und die Stiftung 20. Juli 1944 veranstalten das zentrale Gedenken zum 76. Jahrestag in der Gedenkstätte Plötzensee.

Ehrung ohne Publikum aber per Livestream

Als Gäste werden unter anderem Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau (Linke), der Bundesratsvorsitzende Reiner Haseloff, Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (beide CDU) und die Bundesverfassungsrichterin Susanne Baer angekündigt. Die Gedenkrede soll der Enkel des Hitler-Attentäters Claus Schenk Graf von Stauffenberg (1907-1944), Philipp von Schulthess, halten. Der Berliner Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) wird mit einer Videobotschaft zugeschaltet. Wegen der Corona-Pandemie findet die Veranstaltung ohne Publikum statt, wird aber per Livestream übertragen. Der rbb überträgt die Veranstaltung live aus der Gedenkstätte Plötzensee in Berlin ab 10 Uhr im rbb Fernsehen und im Livestream.

Ökumenische Andacht

Vorher wird in die Gedenkstätte zu einer ökumenischen Andacht eingeladen, die von Superintendent Carsten Bolz vom Evangelischen Kirchenkreis Charlottenburg-Wilmersdorf und dem katholischen Pater Karl Josef Meyer gestaltet wird. Eine weitere ökumenischen Vesper findet am Abend statt. In der Gedenkstätte Deutscher Widerstand sollen am Mittag Rekruten der Bundeswehr im Beisein der Bundesverteidigungsministerin ihr Gelöbnis ablegen. Am 20. Juli 1944 war der Sprengstoffangriff einer Gruppe deutscher Offiziere um Stauffenberg im Führerhauptquartier "Wolfsschanze" gescheitert. Die Attentäter und rund 200 Mitwisser und Angehörige des Widerstands wurden in den folgenden Wochen hingerichtet. Viele andere wurden verhaftet und in Konzentrationslager verschleppt.

Gedenken auch in Brandenburg

Die Brandenburger Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke (SPD) würdigte die Hitler-Attentäter vom 20. Juli 1944. Auch 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges dürfe die Erinnerung an all diejenigen, die gegen die nationalsozialistische Gewaltherrschaft aufgestanden sind, nicht verblassen, sagte sie am Sonntag in Potsdam. Die Widerstandskämpfer um von Stauffenberg hätten gewusst, dass sie ihr Leben riskierten. Sie seien ihrem Gewissen gefolgt, hätten gehandelt statt wegzusehen, hätten ihre Stimme erhoben, statt zu schweigen. In Brandenburg wird unter anderem mit einer Kranzniederlegung am Dienstag in der Henning-von-Tresckow-Kaserne in Geltow an die Hitler-Attentäter erinnert.

Sendung: Inforadio, 19. 7. 2020, 21 Uhr