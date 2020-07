rbb Brandenburg aktuell | 26.07.2020 | Ursula Nonnemacher (B'90/Grüne) | Bild: rbb

Interviewserie "Politik am See" | Ursula Nonnemacher (B'90/Grüne) - Nonnemacher für stärkere Kontrollen in Fleischindustrie

26.07.20 | 08:39 Uhr

Intensivere Kontrollen - auch in der Fleischindustrie - seien nötig. Doch es mangele unter anderem an Personalstellen, sagt Brandenburgs Gesundheits- und Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher (B‘90/Grüne) im Interview mit Brandenburg aktuell.

Dieser Beitrag ist eine Zusammenfassung des Interviews mit Ursula Nonnemacher (Bündnis 90/ Die Grünen) im Rahmen der sechsteiligen Reihe "Politik am See". Darin befragt Brandenburg aktuell die Spitzenpolitiker der großen Fraktionen in Brandenburg zu aktuellen Themen. Amelie Ernst hat Ursula Nonnemacher interviewt. Weitere Gesprächspartner sind: Dietmar Woidke (SPD), Andreas Kalbitz (AfD), Michael Stübgen (CDU), Péter Vida (BVB/Freie Wähler), Sebastian Walter (Die Linke).

Brandenburgs Gesundheits- und Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher (B‘90/Grüne) hält intensivere Kontrollen auch in der Fleischindustrie für nötig. "Ich würde mir wünschen, dass wir in vielen Aufsichtsbereichen noch mehr Kontrollen machen können: Lebensmittelkontrollen, Tierschutz, alles Mögliche, beispielsweise auch Tiertransporte", sagte Nonnemacher in der Brandenburg-Aktuell-Reihe "Politik am See".

Für mehr Kontrollen bräuchten die Aufsichtsämter auch mehr Personalstellen, sagte Nonnemacher: "Doch die gibt’s im Moment nicht." Grund dafür sei vor allem die Corona-Krise: "Wir haben natürlich eine angespannte Haushaltssituation. Corona fordert extrem viel von dieser Seite." Ständige Kontrollen, etwa in Schlachtbetrieben, seien mangels Kapazität nicht möglich. Deswegen halte sie "clevere Stichproben" für richtig. "Wir testen weiter. Wir testen unangekündigt."

Rechtlich teilweise keine Kontrollen möglich

Bei den Corona-Arbeitsschutzkontrollen in der Fleisch- und Lebensmittelindustrie habe es zuletzt allerdings auch andere Probleme gegeben: "Wir konnten manche Quartiere einfach nicht besichtigen, weil wir da rechtlich keinen Zugriff haben", so Nonnemacher. Deshalb sei sie froh, dass Bundesarbeitsminister Heil jetzt gegen das Vertragsunwesen in der fleischverarbeitenden Industrie vorgehe, um für bessere Arbeitsbedingungen zu sorgen. Das könne man nicht auf Landesebene machen, das müsse gesetzlich geregelt werden.

In Fleischbetrieben, Spargelhöfen und weiteren Erntebetrieben in Brandenburg hatten Kontrolleure im Mai und Juni insgesamt 17 mittelschwere Mängel bei den Arbeitsbedingungen in der Corona-Krise festgestellt. In der Fleischindustrie gab es dem demnach in drei Fällen Mängel im Schlafbereich der Unterkünfte, die wegen der Situation aber nur als gering eingestuft wurden. Zu den mittelschweren Mängeln zählte zum Beispiel in einem Fall, dass wegen eines Lieferengpasses nicht genug Schutzmasken vorhanden waren.

Weiterhin keine Großveranstaltungen mit über 1.000 Menschen

Außerdem verteidigte Nonnemacher im Interview mit Brandenburg aktuell die Entscheidung der Landesregierung, Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen noch bis Ende Oktober zu verbieten: "Wir haben natürlich auch zahlreiche Belege, dass gerade Großveranstaltungen immer wieder Ausgangspunkt von erheblichen Infektionsherden waren. Und dass man das vorsichtig angeht, finde ich völlig in Ordnung." Ein Bußgeld für Menschen, die sich beispielsweise in Läden und im ÖPNV nicht an die Maskenpflicht halten, hält Nonnemacher weiterhin nicht für nötig. Sie setze auf die Einsicht der Menschen. Die Maskenpflicht sei nur durchzuhalten, wenn die Breite der Bevölkerung dahinterstehe: "Sie können auch keine Einsatzhundertschaften der Polizei in den öffentlichen Nahverkehr schicken, um zu kontrollieren, ob da der Maskenpflicht nachgekommen wird."

