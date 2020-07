Nach einem millionenschweren Politskandal sprang Hans-Jochen Vogel im Januar 1981 in die Bresche und wurde für vier Monate Regierender Bürgermeister. Niemand sonst regierte zwei deutsche Millionenstädte. Am Sonntag starb der SPD-Poltiker im Alter von 94 Jahren.

Der frühere SPD-Chef Hans-Jochen Vogel ist tot. Er starb am Sonntagmorgen im Alter von 94 Jahren in München, wie seine Ehefrau Liselotte Vogel Nachrichtenagentur DPA bestätigte. Vogel war nach dem skandalträchtigen Rücktritt von Dietrich Stobbe im Januar 1981 für vier Monate Regierender Bürgermeister von West-Berlin.

Hans-Jochen Vogel war der einzige Mensch, der zwei deutsche Millionenstädte regierte. Mit 34 Jahren wurde der 1926 in Göttingen geborene Professorensohn Oberbürgermeister in München - und damit jüngstes Stadtoberhaupt einer deutschen Großstadt. Die 4.444 Amtstage an der Isar prägten Vogel stärker als spätere Stationen. Er trug dazu bei, die Olympischen Spiele 1972 nach München zu holen. Wegen heftiger Auseinandersetzungen mit der SPD-Linken warf der damalige Vertreter der Parteirechten das Handtuch und ging in die Bundespolitik.