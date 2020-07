Das rbb Fernsehen zeigt am Sonntag um 23.30 Uhr die Sendung "Hans-Jochen Vogel - ein Leben für die Politik"

Kanzlerkandidat, Parteivorsitzender – und für knapp vier Monate Regierender Bürgermeister von West-Berlin. Das Feldbett in seinem Amtszimmer ist Legende. Der Sozialdemokrat Hans-Jochen Vogel ist am Sonntagmorgen im Alter von 94 Jahren gestorben. Von Jan Menzel

Hans-Jochen Vogel (Jahrgang 1926) gehörte ohne Frage zu den prägenden Köpfen der Bundesrepublik. Als einziger Politiker war er Bürgermeister in zwei Millionenstädten: Zunächst über ein Jahrzehnt Oberbürgermeister in München und 1981 Regierender Bürgermeister von West-Berlin.

Der Sozialdemokat mit der markanten Haartolle und der Hornbrille hat da bereits glänzende Wahlerfolge und eine beeindruckende Karriere, zuletzt als Bundesjustizminister hinter sich. In Berlin hängt er sich wieder rein: Die Stadt braucht Wohnungen, Entscheidungen beim Autobahnbau und vor allem eine Lösung des hochexplosiven Konflikts um Hausbesetzungen.

Der sorgsame Umgang mit der Demokratie, sein Einsatz gegen Antisemitismus und für Verständigung – das sind Vogels Anliegen, zunächst als Oppositionsführer im Abgeordnetenhaus und danach als wieder die Partei, dieses Mal in Bonn, nach ihm ruft: "Als Helmut Schmidt ziemlich kurzfristig damals erklärte, dass er den Wahlkampf 1983 nicht selbst führen könne, da musste ich einspringen."

Diesen Erfolg nicht aufs Spiel zu setzen, ist Vogels Appell als er nach nicht einmal einem halben Jahr im Amt Richard von Weizsäcker (CDU) bei der Abgeordnetenhauswahl unterliegt: "Eine Bitte hat dieser Senat geäußert: Die Beibehaltung der Linie in der Frage der Hausbesetzungen. Substanzielle Änderungen könnten das Verhältnis zwischen den Generationen erheblich belasten."

Lebensmittelpunkt bleibt für Hans-Jochen Vogel trotz aller Ausflüge immer München. Seinen Wahlkreis behält er aber bis zuletzt in Berlin: "Den hatte ich von 1983 bis 1994 und zwar mitten in Neukölln." Er wisse, wann man aufhören muss, hat er einmal gesagt. Hans-Jochen Vogel blieb aber auch ohne Ämter politisch aktiv, arbeitete in der Zuwanderkommission mit, war Mitglied im Ethikrat und wachsamer Beobachter im Dienste der Demokratie.