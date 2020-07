Brandenburg aktuell Video: Brandenburg aktuell | 12.07.2020 | Interview mit Michael Stübgen | Bild: Brandenburg aktuell

Interviewserie: "Politik am See" | Michael Stübgen (CDU) - Brandenburg muss Personalaufwuchs bei Polizei verschieben

12.07.20 | 16:19 Uhr

Eigentlich wollte die Kenia-Koalition in Brandenburg bis 2024 300 weitere Stellen bei der Polizei schaffen. Coronabedingt wird das nun nichts, räumt Innenminister Stübgen im rbb- Interviewserie "Politik am See" ein. Die Beobachtung der AfD verteidigte er.



Dieser Beitrag ist eine Zusammenfassung des Interviews mit Michael Stübgen (CDU) im Rahmen der sechsteiligen Reihe "Politik am See". Darin befragt Brandenburg Aktuell die Spitzenpolitiker der großen Fraktionen in Brandenburg zu aktuellen Themen. Hanno Christ hat den Innenminister getroffen. Weitere Gesprächspartner sind: Dietmar Woidke (SPD), Andreas Kalbitz (AfD), Péter Vida (BVB/Freie Wähler), Ursula Nonnemacher (Bündnis 90/Die Grünen), Sebastian Walter (Die Linke).

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) rückt von einem zentralen Vorhaben im Koalitionsvertrag ab und plant künftig weniger neue Stellen bei der Polizei. "Den schnellen Polizeiaufwuchs werde ich so nicht realisieren können, was mir wirklich weh tut", sagte Stübgen im Interview mit dem rbb. Infolge der Corona-Krise und gestiegener Staatsausgaben müssten Regierungsvorhaben nun zeitlich gestreckt werden, so Stübgen in der Sendung Brandenburg aktuell. Man werde aber dafür sorgen, dass es nicht weniger Polizisten gebe. Langfristig wolle er weiterhin mehr Stellen schaffen.



Ablehnung einer Studie zu "Racial Profiling"

Ursprünglich hatte sich die Koalition zum Ziel gesetzt, die Zahl der Polizisten bis 2024 von derzeit etwa 8.200 auf 8.500 aufzustocken. Ähnlich wie zuvor Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) lehnte es Stübgen ab, die Polizeiarbeit auf strukturellen Rassismus hin zu untersuchen. Diese Diskussion beziehe sich vor allem auf das sogenannte "Racial Profiling", das sich gegen nicht-weiße Menschen richtet aber vor allem in den USA zur Debatte stehe. "Und das gibt es bei uns nicht", so Stübgen. Allerdings werde Brandenburg einen Polizeibeauftragten des Landtages für Beschwerden aus der Polizei selbst und eine Beschwerdestelle für Bürger im Innenministerium einrichten.



Stübgen wirft AfD "Beschädigung der Demokratie" vor

Stübgen verteidigte erneut die Beobachtung des AfD-Landesverbandes durch den Verfassungsschutz. Die AfD-Brandenburg sei nachweislich in die rechtsextreme Szene hinein vernetzt und zum Teil sehe man auch "gezielte Unterwanderung", so Stübgen. "Hätte ich nicht gehandelt, hätte ich gegen meinen Amtseid verstoßen." Seit der Ankündigung der Beobachtung wendeten sich bundesweit vermehrt AfD-Mitglieder an die Verfassungsschutzämter, um auszupacken, was wirklich in ihrer Partei passiere. Es sei Bewegung in die Brandenburger AfD gekommen, sagte der Innenminister. "Wir bemerken, dass gerade in kommunalen Parlamenten, in den Fraktionen, teilweise Auseinandersetzung stattfinden, wo moderatere AfD-Mitglieder sagen, sie wollen diesen Weg nicht weiter mitmachen und teilweise austreten." Dass der Partei gezielt geschadet werden soll, wies Stübgen zurück. Die AfD habe die Möglichkeit, die Beobachtung durch den Verfassungsschutz rechtlich überprüfen zu lassen. "Aber bisher ist offensichtlich noch nichts passiert." Die AfD-Kritik, der Verfassungsschutz werde im Stile der Staatssicherheit zu DDR-Zeiten zur Unterdrückung der Opposition benutzt, bezeichnete Stübgen als "absurd". Vielmehr sei es die AfD, die versuche, den Rechtsstaat und die Demokratie "zu beschädigen".



Extremismus-Check für Staatsdiener

Besorgt zeigte sich Stübgen über die Zunahme extremistischer Kriminalität, "und da am meisten der Rechtsextremismus". Gemeinsam mit den Bundesländern Sachsen und Sachsen-Anhalt will Brandenburg rechtsextreme Strukturen erforschen und analysieren. "Wir werden Bestrebungen gegen unsere freiheitliche Grundordnung entschieden entgegentreten und Sie auch verhindern", sagte Stübgen. Dafür soll auch der Verfassungsschutz weiter gestärkt werden, um mit einem "Extremismus-Check" eine "Unterwanderung des öffentlichen Dienstes" verhindern zu können. Allerdings nicht nur von rechts, sagte Stübgen: Die Prüfung richte sich nicht nur gegen Neonazis. Eine pauschale Überprüfung aller Landesbediensteten strebe er allerdings nicht an, ein Konzept soll noch vor Jahresende vorgestellt werden. Einen Extremismus-Check speziell bei der Brandenburger Polizei schloss Stübgen hingegen nicht aus - da dieser zeigen würde, dass "Extremisten in der Brandenburger Polizei faktisch nicht vorhanden, maximal eine Einzelerscheinung sind". Stübgen nannte dafür das Beispiel von mehreren Brandenburger Polizisten, die dem umstrittenen Verein Uniter angehört hatten, der Verbindungen ins rechtsextreme Milieu haben soll. Es gebe aber "bisher keinerlei Hinweise, dass es Netzwerke von Extremisten in der Brandenburger Polizei" gibt, so Stübgen.

Politik am See

Zuversicht für Strukturwandel

Zuversichtlich äußerte sich Stübgen über den Strukturwandel in den Kohleregionen Brandenburgs. Das Kohleausstiegsgesetz und das Strukturhilfegesetz schafften dafür eine gute Voraussetzung. "Wir haben jetzt die Mittel, hier etwas zu verändern", sagte Stübgen, der selber aus Lauchhammer stammt und von 1990 bis 2019 im Bundestag den Wahlkreis Elbe-Elster - Oberspreewald-Lausitz II vertrat. Als positives Signal nannte Stübgen das geplante Batteriewerk von BASF, das neue Bahnwerk in Cottbus und die Ansiedlung von Tesla in Grünheide. "Wir haben eine gute Chance, dass Brandenburg in diesem Jahrzehnt zur Gewinnerregion wird."



Auf der finanziellen Streichliste des Innenministers steht hingegen die Abschaffung der Ausbau-Beiträge für sogenannte Sandpisten in Ortschaften. "Das ist ein Projekt, was wir in dieser Legislatur nicht umsetzen können", kündigte Stübgen an. Ursprünglich wollte die Koalition prüfen, ob Anwohner von solchen Beiträgen entlastet werden können.



Sendung: Brandenburg aktuell, 12.07.2020, 19:30 Uhr