Beier Ahlen Sonntag, 26.07.2020 | 09:47 Uhr

Das System ist dem ist völlig veraltet. Alle zulassungsstellen Arbeiten nicht zielstrebend nach vorne.

Hier sollte man ein Einwurf Container vor dem Gebäude aufstellen in den der Bürger seine Sache im Schließfach einwerfen kann eine scheckkarte bekommt der Mitarbeiter dieses kontaktlos entgegennehmen kann in zwei Schicht System gearbeitet wird rund um die Uhr und er eine whatsapp bekommt wenn sein Vorgang erledigt ist



Bezahlen mit der chipkarte am kassenautomat wie im parkhaus. Abgabe und Abholung 24 Stunden rund um die Uhr wie Bankgeschäfte. das wäre mal was aber hier herrscht reine Willkür der Behörden...

Euer freundlicher Mitbürger