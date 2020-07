Deola Berlin Donnerstag, 09.07.2020 | 21:30 Uhr

Dann wird ein Förderverein gegründet, dem man beitreten muss; andernfalls wird kein Vertrag unterschrieben bzw. Wird man rausgekickt. In mehreren Kitas schon gesehen. Also netter Gedanke, aber die Kitas umgehen das sehr einfach und nutzen die Verzweiflung der Eltern gnadenlos aus. Da hilft die Deckelung am Ende nicht viel und man zahlt trotzdem wieder 200€ im Monat.