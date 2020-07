Wer Attila Hildmann in den Jahren vor seiner rasanten Radikalisierung der vergangenen Monaten kennen gelernt hat, traf auf einen offenkundigen Narzissten: Ein Mensch, der gerne und großspurig über sich und seine Erfolge als Vegankoch und Autor einschlägiger Kochbücher sprach, dabei gelegentlich die dritte Person bemühte. Etwa so, wie es Lothar Matthäus seit Jahren macht: Unangenehm selbstbezogen, aber eben nicht weiter gefährlich. Jetzt aber paart sich sein Narzissmus mit dem Hass auf andere, und es wird gefährlich. Hildmann ist ein gewaltgeneigter Rechtsextremist, der bislang unbehelligt wirken kann.

Wer ihn zuletzt bei seinen öffentlichen Auftritten auf der Medienbühne Berlin beobachtet, sieht in ihm möglicherweise einen Fall für fachkundige Mediziner, ganz sicher aber einen für den Staatsanwalt: "Wenn ich Reichskanzler wäre, dann würde ich die Todesstrafe für Volker Beck wieder einführen", hörte man ihn auf seiner Kundgebung am vergangenen Samstag sagen, zur berechtigten Empörung des Grünen-Politikers. Hildmann bezeichnet Angela Merkel als Zionistin und Satanistin, verherrlicht Adolf Hitler, und lobt Kopfgeld auf Menschen aus, die er mit Fotos und Telefonnummern als Feinde markiert. Er strapaziert die Grenzen der Meinungsfreiheit und führt dabei den Rechtsstaat vor.

Bei seinen Inszenierungen auf offener Bühne, ob vor dem Reichstag, vor dem Olympiastadion, oder vor der Berliner Messe, umgibt er sich mit einer Drohkulisse, errichtet von den Mitarbeitern seines Aufmerksamkeitsunternehmens, die kritische Journalisten bedrohen. Auch am kommenden Samstag will Hildmann mit seiner Entourage wieder durch Berlin ziehen. Gut möglich, dass er dabei weiter hetzen wird. Gegen wen auch immer. Bislang hindert ihn ja niemand daran, noch ist er straffrei.

In Brandenburg, wo er wohnt, ermittelt die Schwerpunktstaatsanwaltschaft Internetkriminalität gegen ihn: Dort geht es um die Störung des öffentlichen Friedens durch die Androhung von Straftaten, es geht um Beleidigungen, und es geht um Volksverhetzung. Was wann daraus wird? – ist noch völlig offen. Eine Anklage ist jedenfalls noch nicht in Sicht, heißt es auf Anfrage. Für die Äußerungen, die er auf den Kundgebungen in Berlin tätigt, und über Netz verbreitet, sei im Übrigen die dortige Staatsanwaltschaft zuständig. Am Montagnachmittag gab auch die Staatsanwaltschaft Berlin bekannt, dass gegen Hildmann Ermittlungen u.a. wegen des Verdachts der Bedrohung eingeleitet worden seien.