In Bagdad ist offenbar eine Berlinerin entführt wurden: Hella Mewis baute als Kuratorin ein irakisches Kulturinstituts mit auf. Nun wird sie von Sicherheitskräften gesucht. Ihre Entführung könnte in Zusammenhang mit der Tötung eines Terrorismusexperten stehen.

Unbekannte haben in der irakischen Hauptstadt Bagdad offenbar die deutsche Kuratorin und Kulturvermittlerin Hella Mewis entführt. Sicherheitskräfte suchten nach der Frau, sagte ein Sprecher des irakischen Innenministeriums. Derzeit würden Aufzeichnungen von Überwachungskameras untersucht und eine Spezialeinheit gebildet, zu der Geheimdienst- und Kriminalexperten gehören.

Die entführte Mewis stammt Berichten zufolge aus Berlin und arbeitete in Bagdad am Aufbau eines Kulturinstituts. In der Nähe des Instituts soll sie von unbekannten Männern verschleppt worden sein. Das Auswärtige Amt in Berlin lehnte eine Stellungnahme in dem Fall ab. Ein Sprecher teilte mit, dass sich die Bundesregierung "grundsätzlich nicht zu Entführungsfällen oder Geiselnahmen Deutscher im Ausland" äußere.