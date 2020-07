Die Zahl der Anträge auf Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen ist in den Berliner Milieuschutzgebieten stark gestiegen. Das ergab eine Umfrage von rbb24 Recherche.

Zum Beispiel in Berlin-Lichtenberg: In den Milieuschutzgebieten Kaskelstraße und Weitlingstraße sind nach Auskunft des Bezirks bis Juni dieses Jahres 111 Mietwohnungen umgewandelt worden. Das sind doppelt so viele wie im Vorjahr. Auch Pankow meldet "extrem viele" neue Anträge auf Umwandlung – die fast immer bewilligt werden – beziehungsweise Teilungserklärungen: 945 in den ersten sechs Monaten dieses Jahres. Im gesamten Jahr 2019 waren es 840.

Nicht anders in Neukölln: Hier lagen bis Juni Umwandlungs-Anträge für knapp 780 Wohnungen vor (Gesamtjahr 2019: 970). Besonders betroffen sind in Neukölln die Milieuschutzgebiete Reuterplatz, Flughafen/Donaustrasse sowie Rixdorf.

"Wenn dieser Trend so bleibt", sagt der Neuköllner Stadtrat für Stadtentwicklung, Jochen Biedermann (Grüne), "ist das ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Und wir gehen davon aus, dass dieser Trend anhält."