Nach Morddrohung: Volker Beck zeigt Hildmann an

Kundgebung in Berlin

Nach wiederholten Lynch- und Morddrohungen des Corona-Leugners und Verschwörungsideologen Attila Hildmann gegen den Grünen-Politiker Volker Beck hat dieser laut einem Bericht der "tageszeitung" ("taz") vom Sonntag Anzeige wegen Beleidigung, Volksverhetzung und Anstiftung zu einer Straftat erstattet.

Ein Sprecher der Berliner Polizei sagte am Sonntag dem Evangelischen Pressedienst (epd), nach einer Kundgebung Hildmanns am Samstag in Berlin seien mehrere Anzeigen aufgenommen worden unter anderem wegen Beleidigung. Die Fälle würden jetzt geprüft.