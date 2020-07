Der Versuch des Berliner Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD), seinen alten Dienstwagen in ein umweltfreundlicheres Modell von Audi umzutauschen, ist gescheitert. Wie der rbb am Montag erfuhr, behält Müller seinen Mercedes S-Guard - und fährt damit weiterhin den schmutzigsten Dienstwagen aller Länderchefs, was die Deutsche Umwelthilfe bereits 2019 kritisiert hatte.



Müller wollte ursprünglich seinen 530 PS starken Mercedes gegen einen neuen Audi A8 L Security umtauschen. Als der Wagen geliefert werden sollte, stellte sich nach Informationen des rbb aber heraus, dass dieser noch mehr CO2 ausstößt als der alte Dienstwagen. Grund sind offenbar die erhöhten Sicherheitsanforderungen an das Fahrzeug des Regierenden.