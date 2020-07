Baubeginn für neue Fahrradstraße in Kreuzberg

In Berlin-Kreuzberg beginnen am Dienstagmittag die Arbeiten für eine neue Fahrradstraße. Sie soll zwischen Mariannenplatz und Südstern entstehen und quer durch Kreuzberg verlaufen. Die neue Strecke führt dabei über die Mariannenstraße, die Grimmstraße und die Körtestraße.

Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg ist besonders aktiv bei der Ausweisung neuer fahrradfreundlicher Straßen und will damit auch Vorreiter in der Stadt sein. Hier gibt es auch die meisten der neuen sogenannten Pop-Up-Radwege, die seit Beginn der Corona-Pandemie entstanden sind.

Kritiker wenden ein, dass einige Straßen in der Stadt übereilt umgebaut worden seien und jetzt die Mehrzahl der Verkehrsteilnehmer Nachteile hätte, so auch die Radfahrer, weil für sie an manchen Anschlüssen dieser neuen Radwege gefährliche Kreuzungen entstanden seien.