Damit die Frauenquote in den Parlamenten steigt, sollen Parteien in Thüringen und Brandenburg ihre Listen abwechselnd mit Männern und Frauen besetzen. Doch in Thüringen ist jetzt ein Urteil gefallen, das Signalwirkung haben könnte.

Parteien müssen in Thüringen ihre Kandidat*innenlisten für Landtagswahlen nicht abwechselnd mit Männern und Frauen besetzen. Das hat der Verfassungsgerichtshof in Weimar am Mittwoch entschieden und die Paritätsregelung im Landeswahlgesetz gekippt. Damit war eine Klage der AfD erfolgreich [mdr.de]



In Brandenburg verhandelt das Verfassungsgericht am 20. August mündlich über eine ähnliche Regelung, die der Landtag mit der Mehrheit von Rot-Rot und den Grünen 2019 beschloss und die seit Ende Juni in Kraft ist. Die Regel soll erst für die nächste Landtagswahl 2024 gelten.

Nach der Entscheidung in Thüringen melden sich Brandenburger Politiker*innen zu Wort.

Die Linke im Brandenburger Landtag sieht im Urteil des Thüringer Verfassungsgerichts keine Vorentscheidung für Brandenburg. "Diese Entscheidung bezieht sich allein auf Thüringen", erklärte die Innenpolitikerin Andrea Johlige am Mittwoch. "Das letzte Wort wird ohnehin das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe haben." In der Sache sei das Urteil in Thüringen für sie nicht überzeugend. Das Gleichstellungsgebot in den Landesverfassungen und im Grundgesetz sei ein zwingender Grund, der Eingriffe in die Wahlrechtsgrundsätze und die Chancengleichheit der Parteien rechtfertige.