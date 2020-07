dpa/Leszek Szymanski Audio: Antenne Brandenburg | 13.07.2020 | Autorin: Elke Bader | Bild: dpa/Leszek Szymanski

Wahlsieg von Andrzej Duda - Viadrina-Forscher befürchten schwere Zeiten nach Polen-Wahl

13.07.20 | 21:25 Uhr

Die Stichwahl um das Amt des polnischen Präsidenten hat Andrzej Duda nur mit knappem Vorsprung gewonnen. Der Brandenburger Ministerpräsident Woidke wirbt für einen "verstärkten Dialog" - andere warnen vor einer Spaltung Polens in Ost und West.

Mit nur wenigen Prozentpunkten Vorsprung hat der nationalkonservative Amtsinhaber Andrzej Duda (PIS) die Präsidentschaftswahl in Polen gewonnen. Er konnte sich damit in der Stichwahl am Sonntag knapp gegen den liberalen Kandidaten Rafał Trzaskowski (PO) durchsetzen. Laut Wahlkommission kam Duda demnach auf 51,03 Prozent, Trzaskowski auf 48,97 Prozent der Stimmen. Im Grenzgebiet zu Polen rief das Ergebnis gemischte Reaktionen hervor.



Woidke will "verstärkten Dialog" mit Polen

Der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), der gleichzeitig der Koordinator der Bundesregierung für die deutsch-polnische Zusammenarbeit ist, sicherte Duda nach seiner Wiederwahl am Montag die Unterstützung für einen "verstärkten Dialog" zu. "Die deutsch-polnische Freundschaft ist ein Schatz", erklärte Woidke. "Trotz Meinungsverschiedenheiten verbindet Deutschland und Polen mehr, als uns trennt." Gerade für Brandenburg und die anderen an Polen grenzenden Bundesländer seien gute und vertrauensvolle Beziehungen zum Nachbarland von grundlegender Bedeutung. "Der Alltag in Wirtschaft, Bildung, Verkehr, Sicherheit und Gesundheit verknüpft sich grenzüberschreitend immer stärker. Damit das so bleibt, sind Rahmenbedingungen wichtig, die die deutsch-polnischen Beziehungen voranbringen und nicht behindern", sagte er, und ergänzte mit Blick auf die Herausfordernugen etwa durch die Corona-Pandemie: "Lassen Sie uns als Nachbarn und Freunde hier vorangehen."

Brandenburg und Guben kooperieren auch jenseits der Staatspolitik

Die Region Gubin hat mehrheitlich für den 48-jährigen Politiker der Bürgerplattform PO, Rafał Trzaskowski gestimmt, der sich für ein starkes Europa und Rechte für Homosexuelle ausgesprochen hatte. 70 Prozent der Wähler vor Ort hatten ihm seine Stimme gegeben. Gubin sei schon immer liberal gewesen, sagte der Bürgermeister Bartłomiej Bartczak. Nach seiner Einschätzung gab es zwei Gewinner der Wahl - denn mit Trzaskowski hatte anfangs niemand gerechnet, er habe viel erreicht. Für die Politik in der Grenzregion solle das aber keine große Rolle spielen, sagte Bartczak. "Wir versuchen hier nicht so genau darauf zu schauen, sondern allgemein unsere Politik zu machen", so Bartczak. "Wir möchten unsere Beziehungen mit der Stadt Guben und dem Land Brandenburg so gut gestalten, wie wir können. Und das machen wir schon seit vielen Jahren unabhängig von der großen Politik." Die Wahl sei ein Ausdruck der Spaltung Polens in Ost und West.

Verein Euroregion blickt optimistisch auf Zusammenarbeit

Der Geschäftsführer des Vereins Euroregion Spree-Neiße-Bober, Carsten Jacob, sagte: "Ich bin generell Optimist und kann nur für unsere Euroregion sprechen. Auf deutscher wie auf polnischer Seite und im Süden der Wojewodschaft Lubuskie pflegen wir eine sehr vertrauensvolle, themengreifende Zusammenarbeit. Ich bin mir sicher, dass die so gut und stabil ist, dass sie auch in Warschau einen positiven Eindruck hinterlassen hat und auch in Zukunft hinterlassen wird."

Collegium Polonikum befürchtet "schwere Zeiten"

Krzyszstof Wojciechowski, Leiter der internationalen Forschungseinrichtung Collegium Polonicum der Europa-Universität Viadrina, sagte, das Wahlergebnis sei zu erwarten gewesen. Es zeige die Zweiteilung des Landes. "Für mich ist das traurig", so Wojciechowski. "Es tobt ein ideologischer Bürgerkrieg. Die Lager sind verhärtet und es kommen schwere Zeiten auf uns zu." Der in Warschau geborene Autor sagte, er vermute, dass es in Polen weitere Versuche geben werde, die Macht der nationalkonservativen PiS-Partei weiter zu festigen. Allerdings hätten sich die schlimmsten Befürchtungen nach dem Sieg der Konservativen bei der Parlamentswahl 2015 nicht bestätigt. Kritiker befürchteten Wojciechowski zufolge, die absolute Machtübernahme der Rechtspopulisten und ein hartes Vorgehen gegen Oppositionelle. Die aktuelle Präsidentschaftswahl bezeichnete er zwar als demokratischer, aber gleichzeitig als unfair. "Der ganze Staatsapparat hat einen Kandidaten unterstützt, anstatt neutral zu sein. Trotzdem ist die Demokratie da und ich denke, die werden sie nicht völlig ausheben wollen."

Vereinigung als Mammutaufgabe für Duda

Dagmara Jajeśniak-Quast, Direktorin des Zentrums für Interdisziplinäre Polenstudien (ZIP) an der Viadrina in Frankfurt (Oder) sagte, sie sehe in dem knappen Wahlausgang nicht nur eine Zwei- sondern gar eine Dreiteilung der polnischen Gesellschaft. Jeweils ein Drittel habe Duda und Trzaskowski gewählt, während ein weiteres Drittel sich der Stimme enthalten habe. Dies sage viel über die Stimmung im gespaltenen Polen aus. "Die Zerstrittenheit wird noch lange andauern und auch ein großes Problem für den Präsidenten sein, die Gesellschaft zu vereinigen", so Jajeśniak-Quast. Für die Arbeit im Parlament erwartet sie nach eigenen Angaben zukünftig schwierigere Diskussionen und längere Entscheidungsfindungen. Andrzej Duda müsse in Hinblick auf den knappen Sieg nun politisch vorsichtiger agieren, um die Opposition nicht noch weiter zu stärken. Da die regierende Partei im Senat, der zweiten Parlamentskammer, keine Mehrheit hat, könnten laut Jajeśniak-Quast Gesetzentwürfe jetzt öfter wieder in der ersten Kammer (Sejm) landen. Dann müsse der Präsident entscheiden und zeigen, ob er für die ganze Gesellschaft steht oder nur für die Regierungspartei. Auch könnte der Ausgang der Präsidentschaftswahl deutsch-polnische Projekte erschweren, sagte Quast. Sie und ihre Kollegen haben deshalb nach ihren Angabene einen Brief an das Wissenschaftsministerium in Warschau geschrieben. Darin fordern sie, die Arbeit des ZIP als Botschafter der polnischen Kultur, Geschichte und Wissenschaft unabhängig von der Regierungspartei fortführen zu können.

Sorge um Frauenrechte und Sitution für LGBTIQ

Marta Szuster lebt in Staffelde in der Uckermark, engagiert sich für die deutsch-polnische Zusammenarbeit und ist Gemeindevertreterin in der Gemeinde Mescherin. Das Wahlergebnis bezeichnete sie als eine "Katastrophe für die Demokratie in Polen". Die Regierungspartei habe mit der Wahl von Andrzej Duda mehr Aufwind bekommen. "Die PIS-Partei reißt nach und nach die Macht an sich", sagte sie. "Die Regierung hat das Verfassungsgericht mit ihren Leuten besetzt und nun stellen sie auch noch den Präsidenten. Jedes Gesetz, das antidemokratisch ist, kriegt sie jetzt durchs Parlament und der neue Präsident wird das alles unterschreiben. Unsere Hoffnung war, wenn Trzaskowski Präsident wird, dass er dann nicht bereit ist, all die Gesetzesentwürfe zu unterschreiben, die teilweise noch nachts durch Parlament gehen." Besonders Sorge, sagte sie, bereiteten ihr die Frauenrechte, das Recht auf Abtreibung und die Rechte für LGTBIQ. "Schwule und Lesben haben teils Angst, auf die Straße zu gehen, weil sie oft beschimpft oder verprügelt werden – das ist alles ein Ergebnis der aktuellen Politik und die Regierung bestärkt das alles." Nach den Wahlen werde es nicht lange ruhig bleiben. "Ich vermute, dass weitere Proteste folgen werden. Der Riss geht teils durch Familien: manche können nicht mehr an einem Tisch sitzen, weil sie sich so über Politik zerstritten haben."

Auswirkungen in Berlin und Warschau

Für das Grenzgebiet zu Deutschland fürchte sie zunächst keine großen Auswirkungen, sagte Szuster weiter. "Wir arbeiten hier auf kommunalpolitischer Ebene gut zusammen, und das ganze Grenzleben spielt sich eher kommunalpolitisch ab, wir haben hier sehr gute Bürgermeister und nach den ersten Parlamentswahlen, wo die PIS erfolgreich war, sind wir hier eher noch mehr zusammengewachsen und bemühen uns, die Zusammenarbeit aufrecht zu erhalten." Auswirkungen habe die Wahl eher auf die Beziehungen zwischen Berlin und Warschau.

