Wahlkrimi in Polen - bei der Stichwahl um das Präsidentenamt haben Amtsinhaber Andrzej Duda und sein Herausforderer Rafal Trzaskowski Prognosen zufolge fast gleichauf gelegen. Duda erreichte demnach 50,4 Prozent, für den Warschauer Bürgermeister Trzaskowski wurden am Sonntagabend 49,6 Prozent prognostiziert. Die Prognosen beruhen auf der Grundlage von Nachwahlbefragungen in rund 500 Wahlbüros. Nach Angaben des Meinungsforschungsinstituts Ipsos haben sie eine Fehlertoleranz von zwei Prozentpunkten. Hochrechnungen wie in Deutschland gibt es in Polen nicht. Das offizielle Endergebnis wird nach Angaben der Wahlkommission frühestens am Montagabend vorliegen.

Der Konservative Duda wird von der Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) unterstützt und strebt eine zweite fünfjährige Amtszeit an. Trzaskowski kandidiert für die liberale Opposition. Offizielle Ergebisse wurden für Montag oder Dienstag erwartet.