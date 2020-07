Nach einem Räumungsurteil des Landgerichts vom Mittwoch wollen die Besetzer des Jugendzentrums "Potse" in Schöneberg nicht aufgeben. Ein Ende des Konflikts ist nach wie vor nicht in Sicht. Von Matthias Bartsch

Die Bässe wummern aus riesigen Lautsprechern. An der Hausfassade hängen Transparente mit Botschaften wie "Gemeinsam gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn". Und auf dem Bürgersteig an der Potsdamer Straße, Ecke Pallasstraße, drängen sich etwa hundert junge Menschen. Alle tragen Masken. Abstand halten ist aber nicht möglich. Einige von Ihnen weichen auf die Busspur aus. Ein Audi SQ7 fährt langsam vorbei, der Fahrer lässt die Beifahrer-Scheibe runter und brüllt: "Ihr Arschlöcher". Dann gibt er Gas.

Ein Polizist schüttelt den Kopf - es scheint ihm egal zu sein, nach dem Motto: So lange es nicht zu anderen Zwischenfällen kommt. Die Polizei ist auf Nummer Sicher gegangen: An der Kreuzung stehen mehrere Mannschaftswagen. Polizisten umringen die Demonstranten von allen Seiten.

Der Schaden, den der Streit bis heute verursacht hat, beläuft sich auf einen sechsstelligen Betrag. Bis einschließlich Januar stellte der Eigentümer des Hauses, in dem der Verein die zweite Etage besetzt, über 225.000 Euro in Rechnung. Eine Tatsache, über den sich auch Schworck ärgert.

Trotzdem sieht sich der Jugendstadtrat auch in der Pflicht. Er hält Jugendzentren, gerade für junge Menschen die alternativ leben wollen oder keine Perspektive haben, für wichtig. Er würde ihnen gerne eine Alternative zum Haus in der Potsdamer Straße bieten. Die Suche erscheint aber immer aussichtsloser.

Seit vier Jahren versucht er vergeblich Ersatzräume zu finden, mittlerweile auch bezirksübergreifend. Schwork ärgert sich deshalb auch zunehmend über den Senat, von dem seiner Meinung nach, keine Unterstützung kommt.

Über eine Räumung will der Stadtrat nicht gerne sprechen. Als letzte Lösung will er sie aber auch nicht ausschließen. Ein Polizei-Einsatz wäre erst in Wochen, wenn nicht Monaten denkbar. Bis dahin will Oliver Schworck weitersuchen, und das unmögliche doch noch möglich machen.