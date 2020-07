Protest gegen NPD-Demo in Rheinsberg verläuft friedlich

Anlass waren die Ausschreitungen in der vergangenen Woche zwischen Deutschen und Polen und einer Gruppe von Tschetschenen im Wohngebiet am Stadion. Acht Menschen wurden festgenommen.

Mehr als 100 Menschen haben am Abend friedlich in Rheinsberg für eine weltoffene und gewaltfreie Stadt demonstriert. Sie stellten sich damit einer Kundgebung der rechtsextremen NPD mit rund 50 Teilnehmern entgegen.

Sieben Verletzte bei Gruppenschlägerei in Rheinsberg

Brandenburgs Landtagspräsidentin und SPD-Fraktionsvorsitzende in Rheinsberg, Ulrike Liedtke, kritisierte in ihrer Rede, dass die NPD die Schlägerei politisch ausnutzen wolle. Die polizeilichen Ermittlungen würden die Hintergründe der Ausschreitungen klären – darauf würden Polizei und Justiz dann reagieren, so Liedtke.

Der Landrat von Ostprignitz-Ruppin, Ralf Reinhardt, betonte, dass die Integration ein dauerhafter Prozess sei, der in den Haushalten, Straßen und Orten stattfinden muss. Der Landkreis werde dabei weiter unterstützen. So soll es in der kommenden Woche ein Gespräch zwischen Kreisverwaltung und dem Rheinsberger Bürgermeister geben, bei dem die Situation im Ort besprochen werden soll.