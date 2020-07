Am 9. Oktober 2019 versuchte Stephan B., mit Sprengsätzen in die Synagoge in Halle einzudringen, in der sich zum höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur 52 Gläubige aufhielten. Er scheiterte aber an der Tür. Anschließend erschoss er eine 40 Jahre alte Passantin und in einem Döner-Imbiss einen 20 Jahre alten Mann. Auf seiner Flucht verletzte er außerdem mehrere Menschen, bevor ihn Polizisten in der Nähe von Zeitz festnehmen konnten.

Ab Dienstag steht Stephan B. in Magdeburg vor Gericht.