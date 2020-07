Bild: rbb/Jessy Lee Noll

Entscheidung Räumungsklage "Potse" - "Wir werden die Räume nicht verlassen"

07.07.20 | 16:30 Uhr

In den Achtzigerjahren begann die Geschichte des selbstverwalteten Jugendzentrums "Potse" in der Potsdamer Straße 180 – am Mittwoch könnte sie dort zu Ende sein. Das Landgericht entscheidet über die Räumung. Die Jugendlichen bereiten sich derweil auf Widerstand vor. Von Jessy Lee Noll

Die Fenster sind kaputt, im Treppenhaus gibt es seit Jahren kein Licht. Stattdessen weist eine kleine Lichterkette den Weg in das zweite Stockwerk. Dort hat sich vor 41 Jahren die "Potse" einquartiert. Der selbstverwaltete Jugendtreff ist einer der ältesten Berlins. Das ebenfall in dem Gebäude Potsdamer Straße 180 beheimatete Jugendzentrum "Drugstore", gegründet 1972, ist bereits ausgezogen, neue Räume hat es noch nicht. Normalerweise sitzen die Jugendlichen in dem mit Konzert-Plakaten und Graffiti zugekleisterten Treff zusammen, machen Musik oder organisieren sich zu politischen Aktionen. Jetzt geht das gerade nicht mehr – gegen die Potse e.V. läuft seit eineinhalb Jahren eine Räumungsklage des Bezirksamts Tempelhof-Schöneberg. Das Urteil will das Landgericht am Mittwoch verkünden.

Die Verantwortung liege beim Land Berlin

Paul, ein Sprecher der Potse, verbringt seit fünf Jahren fast täglich seine Zeit hier. Etwa genauso lange kämpft er auch schon für den Erhalt des Jugendzentrums. Ausgelaugt fühle er sich vom Existenzkampf, aber noch lange nicht am Ende. Für die aktuelle Situation macht er das Land Berlin verantwortlich. Dieses hatte die Räume in Eigenbesitz 1987 verkauft. Offizieller Mieter wurde der Bezirk Tempelhof-Schöneberg, mit dem das alternative Jugendzentrum jahrelang einen Nutzungsvertrag hatte. Bis der Bezirk die Mietkosten nicht mehr tragen konnte und den Vertrag kündigte. Auf eine Schlüsselübergabe wartet der Bezirk bis heute – seit Silvester 2018 besetzen Potse-Anhängerinnen die Räume.

Die Suche nach Räumen bleibt ohne Erfolg

Das Problem: Es hat sich noch kein geeignetes Ersatzobjekt gefunden, in dem sich die Angebote der Potse – also auch Bandproben und Konzerte – wie bisher realisieren lassen. Oft scheitere es vor allem am Lärmschutz, so der Tempelhof-Schöneberger Jugendstadtradt Oliver Schworck (SPD): "Die größte Schwierigkeit besteht darin, etwas zu finden, wo man laut sein kann. Es gibt eben wenig Eigentümer, die das unproblematisch sehen. Sie befürchten eher, dass Konflikte mit anderen Mietern entstehen." Vor drei Wochen versuchte die Potse deshalb auf Facebook noch einmal in Eigenregie mögliche Helfer*innen zu mobilisieren: "Kennst du Immobilienfirmen? Eigentümer*innen? Oder hast du selber Räume zu vermieten?", fragen sie in ihrem Post. Ohne Erfolg, wie Paul resigniert erzählt. Dabei hätten sie sogar die nötigen finanziellen Mittel, um umzuziehen. 3.000 Euro monatlich stelle der Bezirk bei der Anmietung neuer Räume für vorübergehend zwei Jahre in Aussicht.

Wut und Trauer bei Potse-Mitgliedern

Dass die mögliche Räumung des Jugendzentrums trotz aller Bemühungen unmittelbar bevorsteht, macht viele Jugendliche sprachlos. Auch Jonas*, der gerade eine Pause von der Beschriftung eines Transparents eingelegt hat. Bis er die richtigen Worte findet, dauert es eine Weile: "Die Potse ist ein Ort, der Menschen über Generationen hinweg einen Raum gegeben hat. Dass der einfach so zerstört wird, macht mich wütend, traurig und fassungslos" – Gefühle, die sich gerade in vielen Gesichtern widerspiegeln.

Verhandlung soll ignoriert werden

Aufgeben ist für die Potse-Mitglieder dennoch keine Option. Das Gerichtsurteil planen sie aus Protest komplett zu ignorieren. Der Gerichtssaal solle leer bleiben. Kundgebungen vor dem Berliner Landgericht, wie sie beim Prozessbeginn im Januar dieses Jahres stattfanden, seien bewusst nicht geplant. Das Urteil, das im Grunde nur noch verkündet werde, sei nicht akzeptabel. Daher verdiene es auch keine Beachtung. Fest stehe jedenfalls: Wie auch immer das Landgericht entscheide, eine Schlüsselübergabe werde es nach wie vor nicht geben – zumindest nicht freiwillig. "Wir werden die Räume nicht verlassen, bis wir Ersatzräume bekommen", sagt Sprecher Paul. "Das heißt auch, dass wir die rot-rot-grüne Landesregierung im Zweifelsfall vor die Situation stellen, dass sie einen brutalen Polizeieinsatz zu verantworten haben. Weil sie nicht in der Lage waren, das irgendwie zu retten." *Name von der Redaktion geändert

Sendung: Inforadio, 08.07.2020, 08:00 Uhr