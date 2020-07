Die Besoldung von Richtern und Staatsanwälten in Berlin war über Jahre zu niedrig. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Spätestens in einem Jahr müssen die Gehälter steigen, einige Juristen dürfen sich sogar auf eine Rückerstattung freuen.

Richter und Staatsanwälte in Berlin haben jahrelang verfassungswidrig niedrige Gehälter bekommen. Die Besoldung habe nicht genügt, um ihnen "einen nach der mit ihrem Amt verbundenen Verantwortung angemessenen Lebensunterhalt zu ermöglichen", teilte das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe nach seinem entsprechenden Urteil am Dienstag mit.

Betroffen sind demnach mehrere Besoldungsgruppen zwischen 2009 und 2015. Der Gesetzgeber muss nun verfassungskonforme Regelungen mit Wirkung spätestens zum 1. Juli 2021 treffen.