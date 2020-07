Senat will milliardenschweren Vertrag mit BVG schließen

Der Berliner Senat will am Dienstag einen neuen Verkehrsvertrag mit der BVG beschließen. Darin wird festgelegt, welche Leistungen die BVG in den nächsten 15 Jahren erbringen soll, aber auch der Umfang der Investitionen. Das Gesamtvolumen beträgt 19 Milliarden Euro. Etwa zwei Milliarden Euro davon sollen für die Umrüstung der Busflotte auf E-Antrieb nebst nötiger Infrastruktur bis 2030 bereitstehen.