Zwei Seniorenwohnanlagen in Berlin werden zum 1. August offenbar ihre Begegnungsstätten verlieren, wenn vorher keine Lösung über zusätzliches Personal gefunden werden kann. Der Verein Moro teilte am Freitag in einer Pressemitteilung mit, dass er zukünftig seine Angebote, Dienst- und Hilfsleistungen in zwei von Senioren bewohnten Anlagen in Neukölln und Treptow-Köpenick wegen Personalmangels einstellen muss.



Der Verein beschäftigt in den Begegnungsstätten ausschließlich Mitarbeiter, deren Stellen aus öffentlichen Mitteln finanziert werden. Anders sei deren Beschäftigung, laut eigenen Angaben, nicht möglich. Die Senatsverwaltung war zu einer Stellungnahme zunächst nicht erreichbar.



Für die nun bevorstehende Schließung der Begegnungsstätten macht Moro die Berliner Regierung verantwortlich. Man sehe sich "durch die Nicht-Maßnahmen des Landes Berlin, insbesondere der Politik der Senatorin Elke Breitenbach von Die Linke und dem Regierenden Bürgermeister von Berlin, Herrn Michael Müller, von der SPD" zu dem Schritt gezwungen.