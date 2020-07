rbb/Ulf Morling Audio: Inforadio | 03.07.2020 | Interview mit Sjors Kamstra | Bild: rbb/Ulf Morling Download (mp3, 6 MB)

Interview | Berlins Ex-Oberstaatsanwalt - "Wir versuchen den Clanleuten zu zeigen: Irgendwann ist mal Schluss"

03.07.20 | 07:43 Uhr

Der Chefbekämpfer der Organisierten Kriminalität, Sjors Kamstra, ist seit 1. Juli im Ruhestand. Der 65-jährige Oberstaatsanwalt ermittelte gegen Clankriminelle und Rocker - hart, aber mit Augenmaß. Ein Gespräch über Herausforderungen und Härten eines Berufs.

rbb|24: Herr Kamstra, warum wird ein junger Mensch Staatsanwalt? Sjors Kamstra: Ursprünglich wollte ich Medizin studieren. Aber ich hatte keinen Studienplatz bekommen und perspektisch keine Chance, jemals einen Platz zu bekommen, weil ich damals noch die niederländische Staatsbürgerschaft hatte. Weil ich aus dem Lernbetrieb nicht herauswollte, habe ich quasi als "Parkstudium" mit Jura begonnen. Nach dem ersten Examen war ich entschlossen, mir einen anderen Beruf zu suchen. Richtig Spaß an der Juristerei bekam ich mit Beginn des Referendariats. Da begannen wir endlich, praktisch zu arbeiten.

Was hat Ihnen im Kriminalgericht Moabit am meisten zugesagt? Ich war im Amtsgericht Wedding mit Zivilsachen beschäftigt, dann ab Mai 1983 bei der Staatsanwaltschaft und bei einem Jugendrichter. Ich war ziemlich schnell festgelegt auf das Strafrecht, weil das mir am meisten Spaß machte. Ich würde diese Wahl immer wieder treffen. Ich bin bis heute der Meinung, dass der Staatsanwalt derjenige ist, der die Weichen eines Strafverfahrens stellt. Das klingt jetzt despektierlich und überheblich. Doch ein Richter arbeitet die Arbeit eines Staatsanwalts ab – das kann kompliziert genug sein. Aber Ermittlungsstrategien, sich zu überlegen, wie komme ich hinter bestimmte Dinge – das machen Sie als Staatsanwalt. Ich bin relativ schnell in die Abteilung gekommen, die sich schon damals mit der OK, der Organisierten Kriminalität, befasst hat. Da bin ich im Wesentlichen geblieben, bis auf wenige Unterbrechungen, etwa in der Abteilung für Wirtschaftskriminalität und als Leiter der Korruptionsabteilung. Danach war ich dann wieder bei meiner "Lieblingsbeschäftigung" – bis zu meinem letzten Arbeitstag als OK-Staatsanwalt.

Was macht einen guten Staatsanwalt aus? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Man muss Strafverfolgungsinteresse haben, aber man muss kein Bluthund sein. Man muss eine Affinität dafür haben, dass die strafrechtliche Ordnung die Gesellschaft mit aufrecht erhält. Auf der anderen Seite muss man sich jederzeit vor Augen halten, dass man immer mit Menschen zu tun hat. Meiner Erfahrung nach ist das wichtigste Attribut Verlässlichkeit. Was man sagt, muss man auch einhalten. Was hat sich in den letzten Jahrzehnten verändert an der Härte der Strafverfolgung, an den Taten und Tätern? Die historische Situation hat sich verändert. Zu den Zeiten, als ich mit OK angefangen habe, hatten wir noch eine Mauer mitten durch Berlin und ein ziemlich übersichtliches Kriminalitätsbiotop. Mittlerweile sind wir eine internationale Stadt. Das merkt man der Kriminalität an, denn andere Protagonisten spielen eine Rolle. Wir haben eine Veränderung in der digitalen und technischen Welt. Das Tempo erhöht sich, wir sind als Ermittlungsgruppen gezwungen, uns viel schneller auf veränderte Umstände einzustellen. Die Täter sind vielleicht wegen ihrer unterschiedlichen Ethnien unterschiedlicher geworden. Aber es gibt für mich nicht den damals schlechteren oder heute besseren Kriminellen. Das würde ich so nicht sagen.

Heutzutage werden Staatsanwälte auch bedroht? Über Bedrohungen zu meiner Person möchte ich nichts sagen. Über Bedrohungen im Allgemeinen würde ich schon sagen, das ist auch das Ergebnis eines gesellschaftlichen Wandels – etwa, wenn man sich ansieht, was gerade in Stuttgart passiert ist. Das sage ich allerdings mehr als Staatsbürger, denn als Staatsanwalt. Man muss der Polizei auch vertrauen können. Ich darf nicht unentwegt verbreiten, dass unsere Polizei nicht vertrauenswürdig ist, noch dazu in Berlin, wo die Polizei am schlechtesten bezahlt wird von allen Bundesländern. Ich muss mich dann nicht wundern, dass dann bestimmte Dinge erodieren und Leute sagen: "Wir treten auf die Deppen der Nation ein." Das finde ich nicht gut!

Kann man sagen, dass der Staat bei der Clankriminalität zu lange weggesehen hat? Ja, man hat zu lange weggesehen. Eine ganze Zeitlang war die politische Kultur so, dass Clankriminalität Ausländerkriminalität war, denn die meisten Clankriminellen sind Ausländer. Das hat man weggeredet, weil es politisch nicht gewünscht war, es so zu bezeichnen. In den Familie und/oder in der Schule ist etwas falsch gelaufen. Das setzt sich fort und irgendwann werden die Leute kriminell. Dann sind wir Staatsanwälte und Strafrichter dran. Aber ich sage ganz deutlich: Wir sind nicht in der Lage, dieses Phänomen auszurotten. Wir können als Staatsanwälte nur versuchen zu zeigen, dass der Staat keinesfalls wehrlos ist, und dass man den Clanleuten mit dem Setzen von einigen Eckpunkten zumindest zeigen kann: "Irgendwann ist mal Schluss! Wir können uns auch wehren!" Aber dazu bräuchte die Polizei auch gesellschaftliche und politische Unterstützung.

Gibt es diese Unterstützung? Ich würde nicht sagen: Es gibt sie nicht. Ich sage jetzt ausdrücklich als Staatsbürger und nicht als Mitarbeiter dieser Behörde: Ich finde es nicht gut, mit einem Antidiskriminierungsgesetz die Polizei unter Generalverdacht zu stellen. Auch wenn das von politischer Seite in Berlin anders erklärt wird: Wenn ich unterstelle, dass die Polizei in Berlin latent rassistisch ist oder ein rassistisches Problem hat, dann hilft das dem Status der Polizei nicht. Wir müssen ausschließen, dass die Polizei nicht mehr in der Lage ist, mit einem einfachen Streifenwagen durch Neukölln Süd zu fahren, um dort beispielsweise ein Auto zu kontrollieren, ohne Gefahr zu laufen, sofort ein Rudel wenig polizeifreundlicher Freunde des AMG-Besitzers um sich zu haben.

Was ist aus Ihrer Sicht das wichtigste bei der Bekämpfung der Clankriminalität? Das A und O der Bekämpfung der Clankriminalität ist, dass wir denen das kriminelle Vermögen wegnehmen müssen. Dabei machen wir Fortschritte. Aber wir sind immer noch weit von dem entfernt, was ich mir vorstellen würde. Wir machen Fortschritte durch dieses neue Vermögensabschöpfungsgesetz. Das hat Jahre gedauert, bis wir es hatten. Es erleichtert uns die Sicherstellung inkriminierten Vermögens ganz erheblich. Aber: Es ist noch keine Beweislastumkehr! Wenn man denkt, man könne jetzt schnell agieren, dann irrt man sich auch. Wenn man sich die Beschlagnahme von 77 Immobilien*, die Ausfluss dieses Gesetzes ist, einmal ansieht, dann weiß ich als Insider: Vorher haben wir jahrelang puzzleartig ermitteln müssen, etwa wem welches Grundstück gehört. Es ist also nicht so, dass uns dieses Gesetz in die Lage versetzt, sehr schnell zu agieren. Aber es hilft ungeheuer! Mein Credo bleibt: Wir brauchen die Beweislastumkehr! Ich will nicht etwa davon weg, dem Täter seine Schuld nachzuweisen. Das werden wir haarklein machen müssen. Er muss sich nicht entlasten. Aber wenn wir nachweisen, dass er eine Straftat begangen hat und rechtskräftig verurteilt ist, verstehe ich nicht, dass wir ihm nicht den Nachweis auferlegen können: Ist die Rolex an seinem Handgelenk legal erworben oder stammt sie auch aus kriminellem Tun? Ich verstehe ich nicht, warum das nicht auch in Deutschland möglich sein sollte.

Was sollte sich ändern für die Ermittler, dass die Strafverfolgung noch effektiver wird? Ich bin ein starker Befürworter der Kronzeugenregelung, die wir gesetzlich festgelegt haben als Teil einer Ermittlungsmethode gegen Organisierte Kriminalität. Mehr Videovernehmungen wären für mich das Erste: Ein Mensch – insbesondere ein Opfer von Clankriminalität – der unter dem Eindruck einer Straftat steht, und etwa in der Ambulanz im Krankenhaus sitzt und Adrenalin bis unters Schädeldach hat, erzählt eher. In der Clankriminalität beobachten wir häufig, dass zwei bis drei Stunden später die Aussagefreudigkeit erheblich abnimmt. Die sogenannte Paralleljustiz fängt an. Es wird gesagt: Das könnte für dich Nachteile haben, wenn du weiter aussagst, andererseits Vorteile, wenn du schweigst. Die Täter oder Familienangehörigen beginnen, ihn zu beeinflussen. Mit einer Videovernehmung haben wir eine authentische Vernehmung und könnten bewerten, wie sich das Revidieren einer Aussage verträgt mit einer sehr authentischen Aussage, die sie nicht nur aufgeschrieben lesen, sondern erleben können. Ich halte das für sehr bedeutungsvoll.



Das Zweite, was ich gern verstärkt haben würde, ist der "Große Lauschangriff", also die akustische Wohnraumüberwachung. In meiner ganzen Karriere konnte ich nur ein einziges Mal eine akustische Wohnraumüberwachung beantragen, und sie wurde auch richterlich angeordnet. Dabei sind die Schwachstellen fast jeder kriminellen Organisation ihre Kommunikationswege. Das Dritte hatte ich schon erwähnt: die Beweislastumkehr bei der Vermögenseinziehung. Das ist für mich die Kardinalforderung schlechthin. Der Gesetzgeber tut sich manchmal schwer und das verwundert mich.

Wie geht es bei der Staatsanwaltschaft in Moabit ohne Sie weiter? Ich habe keine Bange darum, dass hier Lücken gerissen werden, die andere nicht ausfüllen können. Es gibt genug gute Staatsanwälte, die nachfolgen können. Und wenn ich sage, mir reichts, dann nicht, weil der Beruf mir keinen Spaß macht, sondern weil ich sage: Es gibt noch ein Leben nach dem Beruf. Vielen Dank für das Gespräch. Das Interview führte rbb-Gerichtsreporter Ulf Morling. Sie können das Gespräch auch nachhören. Klicken Sie dazu einfach das Symbol im Bild am Anfang des Artikels.

*In mehreren Berliner Stadtteilen hatten Beamte im Sommer 2018 Wohnungen und Häuser eines arabisch-stämmigen Großclans in Berlin aufgesucht. Insgesamt wurden 77 Immobilien im Wert von zehn Millionen Euro beschlagnahmt. [Anm.d.Red.]



