Peter Brandenburg Sonntag, 26.07.2020 | 12:55 Uhr

Wieso muss der Kommentator eigentlich die journalistische Arbeit machen? Die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow hat seinerzeit vor dem OVG Berlin-Brandenburg erwirkt, in den Tagesrandzeiten eine Nordumfliegung der Gemeinde anzuregen/prüfen/zu beschliessen. Nachdem das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (welches nicht 100 % an das Urteil gebunden ist), jahrelang nichts gemacht hat, kam jetzt in den Ferien;) der Beschluss, keine Nordumfliegung durchzuführen. Die SPD geführte Gemeinde hat in einer Sondersitzung entschieden, nicht erneut dagegen klagen zu wollen. Das bringt Herrn Baier so auf die Palme! Ich mag ihn nicht sonderlich, aber da hat er vollkommen Recht! Herr Schwuchow: sechs, Setzen!

Geil auch, wie Herr Dr. Jan Marco Luczak (CDU) , MdB für u.a. Lichtenrade es gleich auszuschlachten versucht! Ich sage Ihnen, wir werden nie vergessen, wer den Flughafen in Schönefeld wollte!!!