Die brandenburgischen Strafverfolgungsbehörden sind in diesem Fall für Ermittlungen im Bereich Internetkriminalität zuständig, weil Hildmann seinen Wohnsitz in Brandenburg hat.

Die Staatsanwaltschaft Cottbus ermittelt wegen Volksverhetzung gegen den Kochbuchautor und Verschwörungsideologen Attila Hildmann. Bei der für Internetkriminalität zuständigen Schwerpunktstaatsanwaltschaft liege inzwischen eine Vielzahl von Anzeigen und Hinweisen vor, sagte ein Sprecher dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Montag in Cottbus.

Zuvor hatte es auch aus den Reihen der Politik heftige Kritik an den Straftverfolgungsbehörden gegeben. Der Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz hatte am Montag der Polizei und Staatsanwaltschaft Untätigkeit im Fall Hildmann vorgeworfen. "Die Hetze, die auf diesen Veranstaltungen verbreitet wird, ist unerträglich", sagte von Notz den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland vom Montag nach einem weiteren Auftritt Hildmanns am Wochenende in Berlin.



"Es ist schon bemerkenswert, dass die exzessiven Gewaltfantasien und völlig unverhohlenen Drohungen die Strafverfolgungsbehörden bisher nicht die Bohne zu interessieren scheinen", sagte von Notz weiter. Mit Blick auf die rechtsextremistischen Morde und Attentate in Deutschland in den vergangenen Monaten fügte er hinzu: "Aus Halle, Kassel und Hanau hat man offensichtlich nichts gelernt - bis wieder etwas passiert.