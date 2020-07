Bild: imago-images/Max Kovalenko

Niedersachsen will Polizeiarbeit überprüfen - Rassismus-Studie: Brandenburg skeptisch, Berlin offen

17.07.20 | 16:46 Uhr

Der Berliner Innensenator Geisel (SPD) sagt "Ja" zu einer Studie über ein mögliches "Racial Profiling" seiner Polizisten. Der Brandenburger Innenminister Stübgen (CDU) sagt dagegen: "Nein, aber ..." Die Initiative dazu kommt aus Niedersachen.



Die Innenressortchefs Berlins und Brandenburgs reagieren ganz unterschiedlich auf die Forderung, die Polizeiarbeit auf ein mögliches rassistisches Vorgehen zu untersuchen.



Der Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD) erklärte sich offen, dies in einer Studie untersuchen lassen zu wollen: "Wir finden die Idee einer Studie sinnvoll und stehen dem Vorschlag zustimmend gegenüber", sagte ein Sprecher der Innenverwaltung am Freitag zum jüngsten Vorstoß des niedersächsischen Innenministers Boris Pistorius (SPD). Der will eine Studie zu Polizeiarbeit und Rassismus im Verbund mehrerer Bundesländer organisieren, bei der es vor allem um Racial Profiling gehen soll. Davon spricht man, wenn Menschen wegen ihrer Hautfarbe, Haarfarbe oder anderer äußerer Merkmale, aber ohne konkreten Anlass kontrolliert oder verdächtigt werden.



Brandenburg tritt auf die Bremse

Der Brandenburger Innenminister Michael Stübgen (CDU) lehnte eine Studie zu Polizeiarbeit und Rassismus dagegen erneut ab. "Ich sehe für Brandenburg die Notwendigkeit einer solchen Studie nicht", erklärte er am Freitag.



"Dem Vorschlag, den Pistorius anscheinend in ein paar Monaten der Innenministerkonferenz unterbreiten möchte, blicke ich aber mit Interesse entgegen." Er wolle der Diskussion der Innenminister allerdings nicht vorgreifen. Pistorius hatte in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitag) angekündigt, er wolle seine Kollegen in den Ländern im Herbst von einer gemeinsamen Studie überzeugen.

Pistorius drängt auf ein "repräsentatives" Bild

Um ein repräsentatives Bild zu gewinnen, müsse die Untersuchung mehrere Bundesländer umfassen. Pistorius koordiniert die SPD-Innenminister. Die nächste Konferenz der Innenminister ist für Dezember geplant. Im Juni hatte das Bundesinnenministerium eine Studie zum Thema Racial Profiling angekündigt. "Racial Profiling" ist die englische Bezeichnung für die Praxis, bei der Auswahl und Kontrolle von Verdächtigen, also von potentiellen Tätern, die Herkunfts- oder Erscheinungsmerkmale einzubeziehen, also etwa die Hautfarbe. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte die Ankündigung seines Ressorts über die anstehende Arbeit an einer solchen Studie aber später wieder zurückgenommen.



Der Brandenburger Innenminister sagte zur grundsätzlichen Frage einer solchen Studie vor einigen Tagen, Racial Profiling sei verboten und würde streng geahndet werden, wenn es dazu käme.

Diskriminierungsstatistik und ein Beauftragter für Bescherden

Die Koalition in Brandenburg - aus SPD, CDU und Grünen - hatte sich darauf geeinigt, einen Polizeibeauftragten und eine unabhängige Beschwerdestelle aufzubauen. Sie solle dazu dienen, solche Fälle etwa von rassistischer Vorverurteilung und der Kontrolle und Verdächtigung nur auf der Grundlage äußerer Herkunftsmerkmal, sollen hier zunächst geklärt und verhandelt weren.



Dieser oder diese Polizeibeauftragte soll nach Angaben des Ministers eine Ansprechpartnerin für Polizisten sein, die abseits des Dienstweges auf Probleme innerhalb der Polizei hinweisen wollen. Die unabhängige Beschwerdestelle wiederum ist als Kontakt für Bürger gedacht, die sich auf irgendeine Weise von der Polizei falsch behandelt fühlen. In Baden-Württemberg will die Polizei nach Angaben von Innenminister Thomas Strobl (CDU) Diskriminierungsvorwürfe künftig in einer eigenen Statistik erfassen.

Geisel regt Studie zu extremistischen Einstellungen von Polizisten an

Der Berliner Innensenator kann sich nach Angaben seines Sprechers neben solch einer Studie zum Racial Profiling auch andere wissenschaftliche Untersuchungen vorstellen, etwa eine Studie zu rechtsextremen Strukturen innerhalb der Polizeibelegschaft. "Personen mit extremistischen Einstellungen haben im Polizeidienst keinen Platz. Das sollte jedem klar sein. Und deshalb gehen wir selbstverständlich auch heute schon dagegen vor", sagte der Sprecher der Innenverwaltung dazu. "Je nach Einzelfall können verschiedene Instrumente zur Aufklärung in Betracht kommen. Auch eine Studie könnte in diesem Kontext grundsätzlich zielführend sein."

Sendung: Inforadio, 17. 7. 2020, 14 Uhr