Der Berliner U-Bahnhof Mohrenstraße soll künftig Glinkastraße heißen, so hat es die BVG vor dem Hintergrund der Rassismus-Debatte entschieden. Doch auch der Name Glinka ist belastet, der russische Komponist soll Antisemit gewesen sein.

Nach der angekündigten Umbenennung des U-Bahnhofs Mohrenstraße in Berlin-Mitte steht nun auch der neue Name Glinkastraße in der Kritik. Nach einem Bericht der "Jüdischen Allgemeinen" wird der Namensgeber, der russische Komponist Michail Iwanowitsch Glinka (1804–1857), mit Antisemitismus in Verbindung gebracht.