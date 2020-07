Zuletzt war es deutschlandweit auf mehreren Schlachthöfen zu erhöhten Corona-Infektionszahlen gekommen - auch bei Wiesenhof in Niederlehme. Am Samstagmorgen protestierten dort Tierschützer und sorgten für einen Großeinsatz der Polizei.

Mehrere Dutzend Tierschützer der Bewegung Animal Save haben am Samstagmorgen einen Geflügelschlachthof in Niederlehme (Dahme-Spreewald) bei Königs Wusterhausen besetzt.



Die Polizei sprach von rund 70 Teilnehmern und die Aktivisten selbst von bis zu 100 Teilnehmern. Etwa zwei Dutzend Aktivisten hätten zwei Zufahrten des Schlachthofs blockiert und sich an die Tore des Betriebs gekettet, sagte eine Polizeisprecherin. Zehn Aktivisten stiegen laut Animal Save auf zwei Dächer. Nach ersten Angaben der Polizei beschränkte sich der Einsatz auf den Schlachthof, die ebenfalls im Ort befindliche Hähnchenmast war von der Besetzung nicht betroffen.



Auf Bannern stand: "Killing animals is killing us" ("Tiere töten tötet uns"). "Wir wollen, dass der Schlachthof geschlossen wird", sagte Tierschützerin Franziska Döring. Der Betrieb war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.