Deniz Yücel über Prozess in Istanbul

Nach Informationen der Zeitung "Die Welt" vom Samstag ist ein entsprechender Antrag gestellt worden. Demnach hält der zuständige Staatsanwalt die verhängte Haftstrafe von knapp drei Jahren für zu milde. Zuvor hatte schon Deniz Yücels Anwalt Berufung eingelegt.



Dem Berliner Journalisten wird vorgeworfen, für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK Terrorpropaganda betrieben zu haben. Er befindet sich in Deutschland und wurde in der Türkei in Abwesenheit verurteilt.