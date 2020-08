Bei den Ermittlungen zu rechtsextrem motivierten Drohschreiben mit dem Absender "NSU 2.0" sind neue Spuren aufgetaucht. Nach Informationen von WDR und Süddeutscher Zeitung soll es nicht nur in Hessen, sondern auch in anderen Bundesländern verdächtige Datenabfragen über Polizeicomputer gegeben haben, in einem Fall in Hamburg, in einem anderen in Berlin. Die Berliner Polizei wollte sich zu der Abfrage dort nicht äußern, genauso wie das LKA in Hessen, wegen der laufenden Ermittlungen.

Das hessische Landeskriminalamt, das die Ermittlungen leitet, hat das demnach zu zwei der Frauen, die bedroht wurden, ermittelt. Vor anderthalb Jahren soll bei der Polizei in Berlin der Datensatz der Kabarettistin Idil Baydar abgerufen worden sein - zeitnah zu einer Abfrage an einem Polizeicomputer im 4. Polizeirevier in Wiesbaden. Kurz darauf erhielt die Künstlerin, die in Frankfurt und Berlin lebt, Drohschreiben.