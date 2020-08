Bild: rbb/Brandau

Interview | 25 Jahre Inforadio - "Der Vorteil ist, dass ich nebenbei Zähne putzen kann"

26.08.20 | 16:47 Uhr

Zum Sendestart vor 25 Jahren war Inforadio als reines Nachrichtenprogramm im Hörfunk Novum, heute kommen die News über Dutzende Nachrichten-Apps. Aber Radio hat eben klare Stärken, sagt rbb-Chefredakteur Christoph Singelnstein im Interview.

rbb|24: Herr Singelnstein, am 28. August 1995 ging Inforadio auf Sendung. Können Sie sich vielleicht noch an den Aufmacher oder das Topthema am ersten Sendetag erinnern? Christoph Singelnstein: Am ersten Sendetag von Inforadio ging es natürlich auch darum, das eigene Konzept vorzustellen. Viel Aufmerksamkeit zog die damals allermodernste Technik in der neuen Redaktion am Theodor-Heuss-Platz auf sich: Inforadio war das erste komplett digitale Radio im ORB und SFB [der Vorgänger-Rundfunkanstalten des rbb, d. Red.]. In diesem Zusammenhang, das weiß ich noch, standen Nachrichten von der IFA: Zur Internationalen Funkausstellung 1995 wurde DAB [Digital Audio Broadcasting, d. Red.] als große Rundfunkinnovation angekündigt und erstmals als Pilotprojekt ausprobiert.

Zur Person rbb Christoph Singelnstein ist seit 2009 Chefredakteur des Rundfunk Berlin-Brandenburg.

Wie kam es zu der Entscheidung, 1995 ein Inforadio mit Wort statt Musik zu starten? Reichten die normalen Hörfunknachrichten um voll und halb nicht mehr? Ab Anfang der 1990er Jahre wurden Radioprogramme auf bestimmte Zielgruppen zugeschnitten. Bis dahin hatten die Wellen ihr Programm aus Wort- und Musikbeiträgen eher für ein möglichst breites Publikum aufgestellt mit der Zielsetzung, eine erfolgreiche Mischung aus Information und Unterhaltung unterzubringen. Berlin war als damals als junge Hauptstadt kurz davor, auch Regierungssitz zu werden. Da war es naheliegend, seitens der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Region ein Informationsradio zu etablieren. Ein lokales Nachrichten-Radio privater Verlage war zwar in Berlin gescheitert, doch das Bedürfnis nach kompakter Information und in kurzen Intervallen angebotenen Nachrichten war da. Also taten sich die damals noch separaten Rundfunkanstalten ORB und SFB zusammen und brachten das Gemeinschaftsprojekt "Inforadio" an den Start.



News gibt es heute im Web und Social Media jederzeit griffbereit auf dem Smartphone - muss ich da 2020 noch Inforadio einschalten? Die Antwort findet sich schon in der Frage: Der Vorteil des Inforadios gegenüber den griffbereiten Informationen aus dem Internet ist, dass ich nur einzuschalten brauche. Ich brauche mir die Informationen nicht selbst zu greifen: Muss nichts auswählen, anklicken, öffnen, nichts lesen, keine Bilder sehen. Innerhalb von zwanzig Minuten bin ich rundum informiert. Währenddessen kann ich Auto fahren, mir etwas zu Essen machen oder Zähne putzen.

Wird es Inforadio auch 2045 noch geben? Wie stellen Sie sich die Zukunft vor? Wie es in 25 Jahren mit den linearen Ausspielwegen aussehen wird, weiß niemand. Das Bedürfnis nach Informationen gab es immer und wird es immer geben. Ich glaube, dass Radio und Fernsehen in ihrer heutigen Form noch mindestens zehn Jahre existieren werden. Daneben entwickeln wir zunehmend digitale Informationsformate. Ob Social Media, Apps oder Podcasts die letzte Antwort darauf sind, wage ich zu bezweifeln. Die technologischen Entwicklungen sind so schnell, dass wir heute noch nicht absehen können, welche Möglichkeiten sie uns zukünftig bieten.

Sternstunden des Inforadios: An was erinnern Sie sich besonders gern?

Das ist keine einfache Frage, weil die Anlässe seriöser Berichterstattung oft schreckliche Ereignisse sind. Gerne erinnere ich mich an die Übertragung des Finales der Fußball-WM 2014. Ich hatte damals keine Möglichkeit, dieses so lange unentschiedene Spiel am Bildschirm zu verfolgen. Die Radioübertragung jedoch war ein großartiges Hör-Erlebnis. [Am Ende besiegte Deutschland Argentinien nach Verlängerung mit 1:0, d.Red.] Ich bin froh, dass wir mit dem Inforadio immer noch solche Angebote machen können, wie die Bundesliga und jüngst die Champions League.

