Inforadio feiert Geburtstag: Heute vor genau 25 Jahren, am 28.08.1995, war der Sendestart des rbb-Nachrichtenprogramms. Gefeiert wird im Stream, und passend zu diesem Jubiläum gibt es natürlich auch News.

Das Inforadio vom rbb feiert am Freitag sein 25-jähriges Bestehen. Am 28. August 1995 ist das Programm erstmals auf Sendung gegangen - damals als Gemeinschaftseinrichtung von SFB und ORB. Inforadio war das erste digitale Informations-Programm im Hörfunk deutschlandweit.



Auch die Geburtstagsparty begeht das Inforadio vom rbb digital, und zwar per Livestream über den rbb-youtube-Kanal, auf inforadio.de und über die Inforadio App.