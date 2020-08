Audio: Inforadio | 04.08.2020 | Jule Käppel | Bild: rbb/ Jule Käppel

Fünf Jahre "Wir schaffen das" | Ohne Familie in Berlin - "Ich will nicht zurück, aber nicht ohne meine Familie hier leben"

04.08.20 | 06:30 Uhr

Damit die Integration gelingt, ist neben der Sprache und einem Arbeitsplatz auch ein sozialer Faktor entscheidend: die Familie. Anerkannte Geflüchtete können ihre engsten Angehörigen zu sich holen. Bis zur Zusammenführung ist es ein steiniger Weg. Von Jule Käppel

Geschlossene Flughäfen und Botschaften in der Corona-Zeit haben die Situation für Menschen verschärft, die über den Familiennachzug ihre Nächsten nach Deutschland holen dürfen. Doch die grundsätzlichen Probleme liegen oft woanders und sind von Dauer. Jahrelang sind Mütter und Väter von Ehepartnern und Kindern getrennt und drohen, an ihrer Sehnsucht zu zerbrechen, so wie Mebrahtu Zeru Elos (42) aus Eritrea. "Ich will nicht zu meiner Familie zurückkehren, weil die Lage dort schwierig ist und ich will auch nicht ohne meine Familie weiter hier leben", sagt er. Für den geflüchteten Dolmetscher ist sein seelischer Schmerz "unfassbar".



Flucht übers Mittelmeer

Vor sieben Jahren hat ihn die Flucht übers Mittelmeer von seiner Familie getrennt. Sein Sohn sagt zu ihm Onkel, weil er seinen Papa kaum kennt. Die Ehefrau wartet mit den drei Kindern im Sudan auf die Erlaubnis, ihrem Mann nach Berlin folgen zu dürfen, aber die deutschen Behörden schließen seinen Fall nicht ab. "Ich war bei der deutschen Botschaft, aber sie sagen einfach, dein Fall liegt in Deutschland, nicht bei uns. Wenn ich hier zur Ausländerbehörde oder zum Auswärtigen Amt gehe, heißt es: 'Nein, bei uns liegt der Fall nicht, sondern bei der deutschen Botschaft'. Es ist ein Hamsterrad. So läuft alles", sagt Zeru Elos und zuckt mit den Schultern.

Dokumente aus den Verfolgerstaaten

Diese bürokratischen Irrwege erleben auch Menschen aus Somalia, Syrien oder Afghanistan, die in Deutschland Zuflucht suchen und ein Recht haben, ihre engsten Angehörigen nachzuholen. Für deren Einreise müssen sie – oft mühsam – offizielle Dokumente bei Staaten erstreiten, aus denen sie wegen politischer Verfolgung geflüchtet sind. Bis dann für das Visum ein Botschaftstermin in den instabilen Regionen in Ostafrika oder den arabischen Ländern zustande kommt, vergehen noch einmal bis zu anderthalb Jahre. Die Beauftragte des Berliner Senats für Integration und Migration, Katarina Niewiedzial, fordert politisches Engagement: "Wenn wir Integration wollen, müssen wir Familienzusammenführung ermöglichen und darüber hinaus versuchen, sie familienfreundlich zu gestalten und zu beschleunigen." Die Trennung von Familienangehörigen und damit die Sorge um die Familie stelle eine erhebliche psychische Belastung dar, die den Integrationsprozess entscheidend erschweren könne. Gegen die Hürden beim Familiennachzug protestieren an einem Vormittag Mitte Juli in Berlin etwa 1.200 eritreische Frauen und Männer im deutschen Exil. Auf ihrer Demonstration vor dem Bundestag und dem Auswärtigen Amt rufen sie: "Familien gehören zusammen! Ich vermisse meine Kinder!" Väter tragen bedruckte T-Shirts mit den Fotos ihrer Kinder. Mütter halten gerahmte Familienbilder in die Höhe. Eine von ihnen ist Hanan Mohammed. Die junge Frau hat die Bewegung gegründet, denn sie kämpft seit sechs Jahren darum, dass ihr Mann mit den beiden Kindern nachkommen darf.

Mitte Juli demonstrierten eritreische Frauen und Männer in Berlin gegen die Hürden beim Familiennachzug.

Ohne Familie ist es kein Leben

Wenn sie von ihrer Situation spricht, muss sie um Fassung ringen: "Mein Kind braucht Familie. Es fragt, 'Mama, wann können wir uns treffen?'" Die 34-Jährige sucht nach Worten und ergänzt kraftlos: "Ich habe keine Bilder dafür. Ich habe keine Lust mehr." Denn auch ihr Fall droht an den behördlichen Regeln zu scheitern. In Eritrea werden zum Beispiel Ehen traditionell religiös geschlossen. Deutschland verlangt standesamtliche Nachweise aus dem Herkunftsland. Dazu kommen DNA-Tests und die monatelangen Wartezeiten an den Visastellen. Dieses Verfahren ist "unzumutbar", sagt Almaz Haile vom Berliner Flüchtlingsrat. Wenn wir sagen 'Wir schaffen das!'‚ 'Wir heißen Geflüchtete willkommen!‘ Was ist dann Willkommen-heißen, wenn ich von meiner Familie getrennt bin? Ohne Familie ist es kein Leben und keine Integration." Nach einer Therapie hat Hanan Mohammed ihren Mut wiedergewonnen und die Demonstration zum Familiennachzug organisiert. Auf eine Entscheidung der deutschen Behörden muss sie weiter warten.

Hintergrund Voraussetzungen und Ausschlussgründe für den Familiennachzug Die Voraussetzungen für den Familiennachzug unterscheiden sich nach Aufenthaltsstatus des Menschens, der Verwandte nach Deutschland holen möchte und danach, wie der Verwandtschaftsgrad ist. Fünf Kernvoraussetzungen formuliert das BAMF für die aufnehmende Person in Deutschland: gültiger Aufenthaltstitel verfügen

ausreichend Wohnraum



Krankenversicherungsschutz für sich und die nachziehenden Familienangehörigen



Lebensunterhalt sichern können.



Darüber hinaus müssen bestimmte "Integrationsleistungen" vor und/oder nach dem Nachzug erfüllt werden (z. B. Nachweis über Deutschkenntnisse). Beim Ehe- bzw. Lebenspartnernachzug müssen die Partnerinnen und Partner wiederum in der Regel mindestens 18 Jahre alt sein. Für einzelne Personengruppen kann bei dem Familiennachzug von bestimmten Voraussetzungen abgesehen werden oder ist von diesen abzusehen. Dies gilt beispielsweise für die Lebensunterhaltssicherung, von der bei Resettlement-Flüchtlingen, Asylberechtigten, anerkannten Geflüchteten sowie subsidiär Schutzberechtigten abzusehen ist bzw. abgesehen werden kann. Einschränkungen beim Familiennachzug gelten derzeit für subsidiär Schutzberechtigte. Für diejenigen, denen nach dem 17. März 2016 eine Aufenthaltserlaubnis als subsidiär Schutzberechtigte erteilt wurde, wurde der Familiennachzug bis zum 16. März 2018 ausgesetz. Ein Nachzug während dieser Phase ist nur in Einzelfällen und aus völkerrechtlichen oder dringenden humanitären Gründen möglich. Ein Familiennachzug wird nicht zugelassen, wenn feststeht, dass es sich um eine Schein- oder Zwangsehe bzw. Schein- oder Zwangspartnerschaft handelt.



Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)



