Als zehntausende Geflüchtete im Herbst 2015 in Berlin und Brandenburg ankamen, musste alles ganz schnell gehen: Erstaufnahmeeinrichtungen wurden aus dem Boden gestampft. Über Monate mussten schutzsuchende Erwachsende und Kinder ohne Privatsphäre und zum Teil ohne Tageslicht auf engstem Raum in den Notunterkünften – in Turnhallen, im Hangar oder im stillgelegten ICC – ausharren.

Eine eigene Wohnung bleibt für die allermeisten Geflüchteten auch Jahre nach ihrem Ankommen in der Region ein unerfüllter Wunsch. In Berlin leben rund 20.000 Personen in den 74 sogenannten Gemeinschaftsunterkünften. Das sind landeseigene Immobilien wie ehemalige Kasernen, aber auch Wohncontainer-Anlagen und Neubau-Blöcke. Auf dem angespannten Wohnungsmarkt haben Geflüchtete kaum Chancen, etwas Eigenes zu finden.

Das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten hat 275 Wohnungen pro Jahr, um Härtefälle aus den Sammelunterkünften zu holen. In Brandenburg haben rund 18.000 Geflüchtete keine eigene Wohnung. Gut die Hälfte davon lebt in Gemeinschaftsunterkünften; die anderen in Wohnungen, die von den Landkreisen angemietet und den Schutzsuchenden zur Verfügung gestellt werden.

Im Berliner Umland ist der Wohnraum knapp, deshalb leben dort mehr Menschen in Flüchtlingsheimen als in den ländlichen Gebieten. In Brandenburg gibt es nur einen Landkreis, der allen Geflüchteten von Anfang an den Schritt in die eigenen vier Wände ermöglicht. Die Prignitz bringt Asylsuchende grundsätzlich in Wohnungen unter.

In Berlin soll ein neues Projekt zur Wohnraumakquise für die Vermietung an Menschen mit Fluchtgeschichte werben. Bis das Wohnungsangebot steigt, bleiben die Container. Das Land hat ihre Nutzung bis in das Jahr 2025 verlängert.